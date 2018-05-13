Китай відправив товарний поїзд до Білорусі

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Контейнерний потяг

Протяжність всього маршруту складає приблизно 11 тис. км

У другій половині суботи з міста Інтань (провінція Цзянсі, Східний Китай) до Мінська вирушив перший поїзд, який прямує за маршрутом Китай-Європа.

За повідомленням, стартувавши від Південного вокзалу міста Інтань, товарний поїзд, завантажений 41 стандартним контейнером з комплектуючими для автомобілів, повсякденними товарами, одягом та іншими товарами на суму понад 3 млн дол. США, перетне кордон Китаю через КПП Маньчжоулі і прибуде в кінцевий пункт призначення - місто Мінськ, столицю Білорусі.

Як стало відомо, протяжність всього маршруту складає приблизно 11 тис. км, час у дорозі - 13 днів.

Новий маршрут відкрив нову сторінку у зовнішній торгівлі між провінцією Цзянсі і Європою, стимулюючи торгові обміни між китайськими підприємствами та європейськими країнами.

Раніше стало відомо, що Китай запустив контейнерний потяг до Європи через територію Росії. Поїзд Таншань - Антверпен, який поповнив мережу маршрутів Китай - Європа, запустили на тлі стрімкого розвитку порту у Бохайській затоці.

Джерело: Синьхуа