  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
    Економіка та фінанси

    Китай відправив товарний поїзд до Білорусі

    • Сьогодні, 12:12
    • Розсилка
    Контейнерний потяг
    Контейнерний потяг

    Протяжність всього маршруту складає приблизно 11 тис. км

    У другій половині суботи з міста Інтань (провінція Цзянсі, Східний Китай) до Мінська вирушив перший поїзд, який прямує за маршрутом Китай-Європа.

    За повідомленням, стартувавши від Південного вокзалу міста Інтань, товарний поїзд, завантажений 41 стандартним контейнером з комплектуючими для автомобілів, повсякденними товарами, одягом та іншими товарами на суму понад 3 млн дол. США, перетне кордон Китаю через КПП Маньчжоулі і прибуде в кінцевий пункт призначення - місто Мінськ, столицю Білорусі.

    Як стало відомо, протяжність всього маршруту складає приблизно 11 тис. км, час у дорозі - 13 днів.

    Новий маршрут відкрив нову сторінку у зовнішній торгівлі між провінцією Цзянсі і Європою, стимулюючи торгові обміни між китайськими підприємствами та європейськими країнами.

    Раніше стало відомо, що Китай запустив контейнерний потяг до Європи через територію Росії. Поїзд Таншань - Антверпен, який поповнив мережу маршрутів Китай - Європа, запустили на тлі стрімкого розвитку порту у Бохайській затоці.

    Джерело: Синьхуа

    Білорусь США Китай Європа потяг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ