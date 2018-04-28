Китай запустив контейнерний потяг до Європи через територію Росії

Поїзд Таншань – Антверпен поповнив мережу маршрутів Китай – Європа

Запущено залізничні контейнерні перевезення між Європою і китайським портом Таншань, який розташований на північному березі Бохайскої затоки (230 км від Пекіна). Перший контейнерний склад з цього порту відправився у четвер до Антверпена - другого за величиною економічного центру Бельгії, де його прибуття очікується через 16 днів. Поїзд Таншань -



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Поїзд Таншань – Антверпен поповнив мережу маршрутів Китай – Європа

Запущено залізничні контейнерні перевезення між Європою і китайським портом Таншань, який розташований на північному березі Бохайскої затоки (230 км від Пекіна). Перший контейнерний склад з цього порту відправився у четвер до Антверпена - другого за величиною економічного центру Бельгії, де його прибуття очікується через 16 днів.

Поїзд Таншань - Антверпен, який поповнив мережу маршрутів Китай - Європа, запустили на тлі стрімкого розвитку порту у Бохайській затоці. У 2017 році його вантажообіг склав 573,2 млн т - це один з найбільших показників серед китайських портів.

Як передає Синьхуа, в рамках ініціативи «Один пояс і один шлях» Таншань докладає активних зусиль до розвитку контейнерних перевезень за маршрутом «Східне узбережжя - регіон Пекін-Тяньцзінь-Хебей - Північно-Західний Китай», маючи сухопутні порти, що дозволяють здійснювати змішані перевезення морським і залізничним транспортом.

На території Китаю маршрут прямування поїзда Таншань - Антверпен проходить через Пекін, Хух-Хото, Баотоу, Хамі і Урумчі. Далі потяг слідує транзитом по території Казахстану, Росії, Білорусі, Польщі та Німеччини. Загальна протяжність маршруту до Антверпена - 10902 км, час в дорозі - приблизно 16 днів, проти 45 днів по морю.

Як зазначається, це буде новий торгово-транспортний коридор до Європи з Каспійського регіону Пекін-Тяньцзінь-Хебей, а також з Японії і Республіки Корея. Антверпен, як транзитний порт, буде допомагати Таншань розвивати торговельні зв'язки з країнами Західної Європи, звідки в подальшому можливий імпорт автомобілів, комплектуючих для авто і судів, продукції точного машинобудування, електроніки і харчової промисловості.

Нагадаємо, китайська компанія Wuhan Han'ou International Logistics Co має намір запустити контейнерні поїзди в Україну, Іран та Туреччину. Оператор прогнозує, що у 2018 році в Європу відправлять близько 500 вантажних поїздів порівняно з 377 роком раніше.

Польща планує розпочати найближчим часом транспортувати мідь через територію України до Китаю завдяки Транскаспійському транспортному залізничному коридору.

У 2016 році до кордонів Китаю дістався контейнерний потяг з України. Тоді шлях зайняв 17 діб. Перед цим Росія заборонила транзит українських товарів до Казахстану.

У середині 2017 року через територію України було запущено пілотний рейс контейнерного поїзду з Китаю до Словаччини. Він слідує також через територію Росії та Монголії. У 2018 році за цим маршрутом планується перевезти 3600 контейнерів.

Перша китайсько-європейська лінія була запущена у 2011 році між китайським мегаполісом Чунцина та німецьким Дуйсбургом. Загалом залізничні послуги Китаю та Європи доступні у 28 містах Китаю та 29 містах у 11 європейських країнах.