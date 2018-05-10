Китайська Hisense придбає словенську Gorenje

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Придбавши Gorenje, китайська компанія закріпиться на європейському ринку

Китайська група Hisense отримала право зробити пропозицію про поглинання словенського виробника побутової техніки Gorenje, що, як очікується, дозволить їй закріпитися на європейському ринку.

Як говориться в повідомленні Gorenje, компанія отримала три попередніх пропозиції від стратегічних партнерів з Азії і зробила вибір на користь Hisense. Китайська група запропонувала 12 євро за акцію Gorenje на умовах купівлі 50%+1 акцій.

Тим самим словенська компанія оцінена майже в 293 млн євро.

Акції Gorenje подорожчали на торгах у Любляні в четвер рекордними темпами - більш ніж на 65%, до 11,25 євро, максимуму з 2011 року.

Тепер Hisense повинна протягом 15 днів направити остаточний варіант пропозиції про поглинання.

Gorenje - найбільший експортер Словенії і один з найвідоміших її брендів. Останнім часом компанія шукає партнера, який допоможе їй нарощувати прибуток і виручку.

Також відомо, що цього тижня Hisense офіційно оголосила про відкриття російського представництва, яке стало для компанії 18-м за рахунком.

Джерело: Интерфакс