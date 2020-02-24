Клієнти «Волиньгаз збуту» заборгували за спожитий газ майже 500 млн грн новини компаній



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Коштами, які «Волиньгаз збут» отримує від клієнтів, компанія розраховується з оптовим постачальником НАК «Нафтогаз України» та іншими учасниками ринку, - пресслужба компанії

Найбільші неплатежі за газ у Луцьку та серед отримувачів вже монетизованих субсидій, - пресслужба компанії

Побутові споживачі «Волиньгаз Збуту» станом на 1 лютого 2020 року заборгували за газ 500 млн грн.

Як повідомляє пресслужба компанії, найбільші неплатежі за газ у Луцьку та серед отримувачів вже монетизованих субсидій.

У компанії зазначають, що коштами, які «Волиньгаз збут» отримує від клієнтів, компанія розраховується з оптовим постачальником НАК «Нафтогаз України» та іншими учасниками ринку. Відтак, від стану розрахунків споживачів за використаний газ залежить стабільність газопостачання області.

«Найбільші борги за спожитий газ мають мешканці Луцька – біля 190 млн грн. Ми звертаємось до наших клієнтів та закликаємо вчасно розраховуватись за спожите блакитне паливо. Якщо є необхідність, боржники можуть укласти договір на реструктуризацію з нашою компанією. В такому випадку оплата здійснюється частинами і лише в такому випадку можна уникнути відключення газопостачання», - зазначає директор ТОВ «Волиньгаз збут» Микола Тищук.

Сплачуючи вчасно за спожитий газ, споживачі можуть оформити державну допомогу на призначення субсидій та пільг. Тому «Волиньгаз збут» рекомендує розраховуватись за надані послуги та гарантовано забезпечити собі безперебійне постачання газу. В іншому випадку, якщо волиняни і надалі не сплачуватимуть за газ, то можуть залишитись без державної допомоги.

У компанії зазначають, що задля взаєморозуміння та співпраці між клієнтами та газопостачальною організацією, є можливість оформити договір реструктуризації. «Такий варіант дає можливість для споживачів посильно та рівними частинами погасити борг за використаний природний газ. Також, якщо є договір реструктуризації заборгованості, споживачі можуть звертатися в управління соціального захисту населення для оформлення державної допомоги», - інформують у «Волиньгаз Збуті».

У компанії наголошують, що укласти договір реструктуризації боргу, клієнтам необхідно звернутися до ТОВ «Волиньгаз Збут» та надати паспорт власника (або особи, котра уклала заяву приєднання до умов типового договору на постачання природного газу), довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку про склад сім’ї та довідку, що підтверджує неплатоспроможність споживача та членів його сім’ї.