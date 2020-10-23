Ключовий фактор для списання вагону — його технічний стан, а не вік, — експерт



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«На сьогодні технології дозволяють ефективно і швидко оновлювати вагони, зокрема, шляхом заміни колісних пар»

Списання залізничних вагонів має відбуватись виключно через його технічний стан, а не вік. Про це заявив виконавчий директор «Української зернової асоціації» Сергій Іващенко.

«Саме технічний стан є вагомим фактором, який повинен впливати на політику списання чи несписання вагонів. Ми всі розуміємо чудово, що якщо захопитися питанням списання, то важливо не перейти ту грань зловживання цим питанням. Ми розуміємо, що списання або стан вагону він більше стосується шасі, коліс і колісної пари, а не стійки самого металу вагону», — наголосив Іващенко.

За його словами, на сьогодні технології дозволяють ефективно і швидко оновлювати вагони, зокрема, шляхом заміни колісних пар. І якщо вагон не є фактично дірявим і здатен завантажувати, наприклад, зерно, то заміна коліс дозволить продовжити термін експлуатації такого вагону. Списувати ж такий вагон через вік недоцільно.

На думку експерта, в питанні використання залізничних вагонів мають діяти не адміністративні, а ринкові механізми. І вантажовідправники самі зацікавлені в тому, щоб перевезення вантажів відбувалось в технічно придатних вагонах, адже це є гарантією збереження їх вантажів та зменшення логістичних витрат.

«В діях УЗ повинні діяти ринкові механізми-методи, а не адміністративні. Ринок сам готовий оновити свій склад вагонів-зерновозів, як це вже було продемонстровано останні 3-4 роки, коли в 2016-2017 році ми виходили із парком 12-13 тис. зерновозів, а от зараз на момент 2020 року ми маємо вже практично 30-32 тис. Ринок сам регулює це питання і здатен сам вирішити, яким чином перевозити зерно і в яких вагонах. В нас є достатньо гарна мотивація оноволювати склад зерновозів, так як нові зерновози вони більш технологічні, вони вміщають більше зерна, тому перевезення в нових вагонах-зерновозах воно більш вигідно економічно. Логістика таким чином зменшується, аграрії можуть отримати додаткові прибутки», — розповів Іващенко.

Раніше президент Асоціації «Укрвідтранс», в яку входять оператори вантажних залізничних перевезень, Наталя Петриченко заявила, що намір Мінінфраструктури скоротити термін експлуатації вантажних вагонів порушує європейські директиви.

У свою чергу в «Укрметалургпромі» вважають, що прийняття Мінінфраструктури рішення про обмеження терміну використання вантажних вагонів понад нормативний строк призведе до дефіциту вагонів і скорочення промислового виробництва.