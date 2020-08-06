Транзит російського газу Україною скоротився майне на половину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У компанії додали, що з початку року російський «Газпром» повністю розраховується за весь обсяг заброньованих потужностей, з яких використовує лише 79%

Оператор ГТС таке падіння транзиту південним маршруту пов’язує з запуском у січні 2020 року «Турецького потоку»

Україна за сім місяців цього року протранзитувала 29,8 млрд кубометрів російського газу, що на 44% менше, ніж за той самий період минулого року (53,2 млрд кубометрів). Про це повідомило ТОВ «Оператор ГТС України» .

Зазначається, що у західному напрямку було протранзитовано 27,7 млрд кубометрів газу (-39%). «З них у Польщу – 2,2 млрд кубометрів, Словаччину – 20,4 млрд кубометрів, Угорщину – 5,1 млрд кубометрів. У трансбалканському напрямку транзит становив 2,1 млрд кубометрів (-73%). З них 0,4 млрд кубометрів – у Румунію та 1,7 млрд кубометрів – у Молдову», - йдеться у повідомленні.

Оператор ГТС таке падіння транзиту південним маршруту пов’язує з запуском у січні 2020 року «Турецького потоку», яким газ доправляється з Росії у Туреччину, а звідти - в балканські країни.

«Як видно із цифр, ще один обхідний проєкт, такий як «Північний потік – 2», на сьогодні є абсолютно не актуальним з урахуванням можливостей наявної інфраструктури. Українська ГТС може транспортувати до ЄС значно більші обсяги природного газу, і з точки зору загальної безпеки постачання – всі ризики зняті», – прокоментувала Ольга Бєлькова, директор з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями ОГТСУ.

У компанії додали, що з початку року російський «Газпром» повністю розраховується за весь обсяг заброньованих потужностей, з яких використовує лише 79%.

Так, у липні 2020 року під час щорічної двотижневої зупинки на планові ремонтні роботи газогону «Північний потік-2» Газпром не збільшував обсягів транзиту українською ГТС , як це було в попередні роки у цей період.

Як повідомлялося, транзитна угода між НАК «Нафтогаз України» та російським ВАТ «Газпром» укладена наприкінці 2019 року строком на п'ять років. Вона передбачає бронювання українських потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд кубометрів у 2020 році та по 40 млрд кубометрів упродовж наступних чотирьох років.

Фахівці прогнозують, що після запуску другої нитки «Турецького потоку» у 2021 році Україна, ймовірно, втратить 15 млрд кубометрів транзиту газу на рік. Про це в липні цього року сказав генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.

Нагадаємо, голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що Україна не відновить поставки газу з Росії.

До слова, в Україні зросла ціна на газ для населення