Зеленський закликав Курца подивитися на «Північний потік-2» під іншим кутом



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Зустріч Володимира Зеленського та Себастьяна Курца у Відні

Володимир Зеленський зазначив, що «Північний потік-2» – це не тільки енергетична безпека України

Президент України Володимир Зеленський закликав владу Австрії розглянути питання будівництва газопроводу «Північний потік-2» з точки зору енергетичної безпеки, зокрема всієї Європи.

Про це він заявив за підсумками переговорів з федеральним канцлером Республіки Австрія Себастіаном Курцом у Відні, повідомляє пресслужба глави держави.

Відповідаючи на запитання представників ЗМІ, Зеленський зазначив, що це не тільки енергетична безпека України.

«При цьому всі розуміють, що є серйозні виклики через «Північний потік-2». Я вважаю, що це в майбутньому буде питання енергетичної безпеки всієї Європи», – зазначив Зеленський.

Він закликав Австрію врахувати українську позицію при розгляді проєкту «Північного потоку-2». Зеленський також закликав Австрію подивитися на питання «Північного потоку-2» з точки зору України.

«Як ще може допомогти Австрія Україні? Хоча б приділити зараз питанню «Північного потоку-2» трішки більше уваги. Розумію, що це складно, але подивитись на це питання під нашим кутом», – наголосив глава Української держави.

Як повідомлялося, 7 вересня міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що готова до обговорення санкцій проти Росії, в тому числі й щодо недобудованого газопроводу «Північний потік-2».

До слова, 7 вересня президент США Дональд Трамп виступив за зупинку будівництва «Північного потоку-2» через отруєння Навального.

Нагадаємо, 9 вересня, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, заявив, що події в Білорусі та отруєння російського опозиціонера Олексія Навального є останнім сигналом тривоги для того, щоб Німеччина зупинила будівництво газопроводу «Північний потік-2».