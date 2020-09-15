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    Зеленський закликав Курца подивитися на «Північний потік-2» під іншим кутом

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    Зустріч Володимира Зеленського та Себастьяна Курца у Відні - Зеленський закликав Курца подивитися на «Північний потік-2» під іншим кутом
    Зустріч Володимира Зеленського та Себастьяна Курца у Відні

    Володимир Зеленський зазначив, що «Північний потік-2» – це не тільки енергетична безпека України

    Президент України Володимир Зеленський закликав владу Австрії розглянути питання будівництва газопроводу «Північний потік-2» з точки зору енергетичної безпеки, зокрема всієї Європи.

    Про це він заявив за підсумками переговорів з федеральним канцлером Республіки Австрія Себастіаном Курцом у Відні, повідомляє пресслужба глави держави.

    Відповідаючи на запитання представників ЗМІ, Зеленський зазначив, що це не тільки енергетична безпека України.

    «При цьому всі розуміють, що є серйозні виклики через «Північний потік-2». Я вважаю, що це в майбутньому буде питання енергетичної безпеки всієї Європи», – зазначив Зеленський.

    Він закликав Австрію врахувати українську позицію при розгляді проєкту «Північного потоку-2». Зеленський також закликав Австрію подивитися на питання «Північного потоку-2» з точки зору України.

    «Як ще може допомогти Австрія Україні? Хоча б приділити зараз питанню «Північного потоку-2» трішки більше уваги. Розумію, що це складно, але подивитись на це питання під нашим кутом», – наголосив глава Української держави.

    Як повідомлялося, 7 вересня міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що готова до обговорення санкцій проти Росії, в тому числі й щодо недобудованого газопроводу «Північний потік-2».

    До слова, 7 вересня президент США Дональд Трамп виступив за зупинку будівництва «Північного потоку-2» через отруєння Навального.

    Нагадаємо, 9 вересня, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, заявив, що події в Білорусі та отруєння російського опозиціонера Олексія Навального є останнім сигналом тривоги для того, щоб Німеччина зупинила будівництво газопроводу «Північний потік-2». 

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