Коболєв заявив, що Україна не відновить поставки газу з Росії



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Глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв

Україна ніколи не повернеться до часів корумпованих енергетичних угод і енергетичної залежності від РФ, запевнив Коболєв

НАК «Нафтогаз України» не відновить закупівлі природного газу у Росії, які були припинені з кінця 2015 року, поки РФ не запропонує їй конкурентоспроможні ціни і умови.

Про це заявив глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв, повідомляє Reuters.

«Реформа українського газового ринку створила можливість для будь-якого українського чи іноземного трейдера купувати газ з Росії, якщо ціни і умови будуть конкурентоспроможними. Але досі Росія не пропонувала газ на цих умовах», — заявив Коболєв.

«Україна ніколи не повернеться до часів корумпованих енергетичних угод і енергетичної залежності від Росії, і вони це знають», — додав він.

До слова, в Україні зросла ціна на газ для населення