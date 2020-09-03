Колишня дружина Безоса стала найбагатшою жінкою світу



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Статки Маккензі Скотт тепер перевищують 68 мільярдів доларів

Маккензі Скотт обійшла у рейтингу найбагатших жінок внучку засновника L'Oreal

Колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт стала найбагатшою жінкою світу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Статки Скотт тепер перевищують 68 мільярдів доларів. У рейтингу найбагатших жінок вона обігнала внучку засновника L'Oreal Франсуазе Бетанкур-Майєр.

У всьому світі Маккензі Скотт тепер знаходиться на 12 місці серед найбагатших людей планети.

Зазначимо, влітку статки засновника Amazon Джеффа Безоса перевищили $180 мільярдів.

До слова, 31 серпня засновник сервісу онлайн-конференцій Zoom Ерік Юань за день заробив 5,2 мільярда доларів. Тепер його статки сягнули 22 мільярдів доларів.

Також повідомлялося, що 1 вересня засновник технологічних компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск увійшов до трійки найбагатших людей світу, випередивши власника Facebook Марка Цукерберга.