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    Економіка та фінанси

    Колишня дружина Безоса стала найбагатшою жінкою світу

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    <p>Статки Маккензі Скотт тепер перевищують 68 мільярдів доларів</p> - Колишня дружина Безоса стала найбагатшою жінкою світу

    Статки Маккензі Скотт тепер перевищують 68 мільярдів доларів

    Маккензі Скотт обійшла у рейтингу найбагатших жінок внучку засновника L'Oreal

    Колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт стала найбагатшою жінкою світу.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    Статки Скотт тепер перевищують 68 мільярдів доларів. У рейтингу найбагатших жінок вона обігнала внучку засновника L'Oreal Франсуазе Бетанкур-Майєр.

    У всьому світі Маккензі Скотт тепер знаходиться на 12 місці серед найбагатших людей планети.

    Зазначимо, влітку статки засновника Amazon Джеффа Безоса перевищили $180 мільярдів.

    До слова, 31 серпня засновник сервісу онлайн-конференцій Zoom Ерік Юань за день заробив 5,2 мільярда доларів. Тепер його статки сягнули 22 мільярдів доларів.

    Також повідомлялося, що 1 вересня засновник технологічних компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск увійшов до трійки найбагатших людей світу, випередивши власника Facebook Марка Цукерберга.

    рейтинг жінка дружина Amazon
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