Вибори в «окрузі Ляшка» витягнуть з бюджету майже три мільйони



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У неділю, 25 жовтня відбудеться голосування на проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №208 на Чернігівщині

ЦВК затвердила кошторис на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №208

Центральна виборча комісія затвердила кошторис у розмірі 2,66 млн грн, які спрямують на організацію та проведення проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область).

Про це повідомляє «Главком» на відповідну постанову ЦВК, ухвалену 2 вересня.

Як зауважив заступник голови Центрвиборчкому Сергій Дубовик, приблизно половину з цієї суми (1,62 млн грн) отримає окружна виборча комісія 208 округу.

Ще 1 млн грн прописані як видатки ЦВК. Їх спрямують на виготовлення виборчої документації - 680,2 тис. грн і оплату послуг засобів масової інформації (друкованої площі та ефірного часу) для оприлюднення рішень ЦВК - 277,7 тис. грн.

Також 13 тис. грн передбачено на придбання паперу та витратних матеріалів для органу ведення Державного реєстру виборців.

Загалом у цих довиборах зможуть взяти участь понад 127 тис. виборців. Голосування відбуватиметься на 199 виборчих дільницях, з яких 192 – звичайні та 7 – спеціальні.

Як повідомляв «Главком», 2 вересня ЦВК зареєструвала першого кандидата у народні депутати на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область). Ним виявився 35-річний мешканець Сум Олексій Оскер, який балотується самовисуванцем.

Нагадаємо, що на початку липня соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила дані щодо суспільно-політичних настроїв на 208-му окрузі Чернігівської області. Результати опитування показали, що очільник Радикальної партії Олег Ляшко за підтримки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко впевнено лідирує на окрузі, де 25 жовтня 2020 року пройдуть довибори до Верховної ради.

Серед ймовірних кандидатів на проміжних виборах народного депутата у виборчому окрузі лідером є Олег Ляшко, якого підтримують 65,1% тих, хто визначився і взяв би участь голосуванні. Рейтинг інших кандидатів значно нижчий. Так, Антона Панченка підтримали б 9,3% опитаних, Анатолія Усенка – 5,9%, Андрія Богдана – 4,5%, Віктора Ткаченка – 4,5%. Тих, хто не визначився, – 26-27%.

Нагадаємо, що підставою для оголошення довиборів до Верховної Ради у 208 окрузі стала смерть члена депутатської групи «Довіра» Валерія Давиденка. Тіло політика з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня в туалеті київського офісу. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.