Названо найвпливовіших людей України: у першій п’ятірці Зеленський, Ахметов, Медведчук



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У перший десяток не потрапили прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков

Журнал НВ опублікував рейтинг «Топ-100 найвпливовіших людей України».

У першу десятку рейтингу увійшла низка політиків і бізнесменів, а саме: президент України Володимир Зеленський, власник групи компаній СКМ Рінат Ахметов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, очільник Офісу президента Андрій Єрмак, голова політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук, співвласник фінансово-промислової групи «Приват» Ігор Коломойський, бізнесмен, засновник EastOne Group Віктор Пінчук, генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

Перший десяток виглядає так:

Володимир Зеленський, президент України; Рінат Ахметов, власник групи компаній СКМ, найбагатша людина України; Арсен Аваков, голова МВС; Андрій Єрмак, глава Офісу президента; Віктор Медведчук, український політик і бізнесмен, глава політради партії «Опозиційна платформа - За життя»; Ігор Коломойський, співвласник фінансово-промислової групи «Приват»; Петро Порошенко, експрезидент, бізнесмен, депутат IX скликання Верховної Ради від партії «Європейська солідарність»; Сергій Шефір, перший помічник президента; Віктор Пінчук, бізнесмен, засновник EastOne Group; Ірина Венедиктова, генеральний прокурор.

Зазначимо, що в перший десяток не потрапили прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і спікер ВР Дмитро Разумков. Вони знаходяться на 11 і 12 місцях відповідно. Також в двадцятці - Віталій мер Києва Кличко, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, власник і президент групи DCH Олександр Ярославський.

Замикають сотню найвпливовіших українців письменник Андрій Курков і українські медики. Вони знаходяться на 99 і 100 місці, відповідно.