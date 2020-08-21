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    Політика

    Названо найвпливовіших людей України: у першій п’ятірці Зеленський, Ахметов, Медведчук

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    Названо найвпливовіших людей України: у першій п’ятірці Зеленський, Ахметов, Медведчук

    У перший десяток не потрапили прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков

    Журнал НВ опублікував рейтинг «Топ-100 найвпливовіших людей України».

    У першу десятку рейтингу увійшла низка політиків і бізнесменів, а саме: президент України Володимир Зеленський, власник групи компаній СКМ Рінат Ахметов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, очільник Офісу президента Андрій Єрмак, голова політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук, співвласник фінансово-промислової групи «Приват» Ігор Коломойський, бізнесмен, засновник EastOne Group Віктор Пінчук, генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

    Перший десяток виглядає так:

    1. Володимир Зеленський, президент України;
    2. Рінат Ахметов, власник групи компаній СКМ, найбагатша людина України;
    3. Арсен Аваков, голова МВС;
    4. Андрій Єрмак, глава Офісу президента;
    5. Віктор Медведчук, український політик і бізнесмен, глава політради партії «Опозиційна платформа - За життя»;
    6. Ігор Коломойський, співвласник фінансово-промислової групи «Приват»;
    7. Петро Порошенко, експрезидент, бізнесмен, депутат IX скликання Верховної Ради від партії «Європейська солідарність»;
    8. Сергій Шефір, перший помічник президента;
    9. Віктор Пінчук, бізнесмен, засновник EastOne Group;
    10. Ірина Венедиктова, генеральний прокурор.

    Зазначимо, що в перший десяток не потрапили прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і спікер ВР Дмитро Разумков. Вони знаходяться на 11 і 12 місцях відповідно. Також в двадцятці - Віталій мер Києва Кличко, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, власник і президент групи DCH Олександр Ярославський.

    Замикають сотню найвпливовіших українців письменник Андрій Курков і українські медики. Вони знаходяться на 99 і 100 місці, відповідно.

    Віктор Медведчук Ігор Коломойський Арсен Аваков Рінат Ахметов рейтинг політика Володимир Зеленський Віктор Пінчук Олександр Ярославський Сергій Шефір Андрій Єрмак
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