Коломойський готується до атаки на Ахметова в енергетичній сфері



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час президентства Порошенка групі «Приват» доводилося займатися виключно захистом своїх позицій, в той час як бізнес Ахметова в енергетиці розширився

Атака почнеться після кадрових перестановок в державних органах - Антимонопольному комітеті України і Національній комісії регулювання енергетики і комунальних послуг

Інформаційна кампанія проти покупки Ринатом Ахметовим двох обленерго організована олігархом Ігорем Коломойським і є «легкою» артпідготовкою «перед наступом на позиції Ахметова в енергетиці». Про це пише видання «Остро».

«Атака почнеться після кадрових перестановок в державних органах влади зі спеціальним статусом: Антимонопольному комітеті України (АМКУ) і Національній комісії регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Їх діяльність відноситься до сфери повноважень президента України», - пише видання.

За словами журналістів, під час президентства Петра Порошенка групі «Приват» доводилося займатися виключно захистом своїх позицій від зазіхань президентського бізнес-оточення, в той час як бізнес Ахметова в енергетиці розширився. «Тому природно, що зараз у Коломойського і його бізнес-партнерів є реваншистські настрої і бажання «відновити справедливість». Тим більше, що група і сама присутня в сфері розподілу е / е і не проти розширити цю присутність за рахунок тієї ж VS Energy і держпакетів акцій в обленерго. Тобто «Приват» претендує на той же самий шматок «пирога», що мав намір «проковтнути» ДТЕК. Тому наступ на позиції Ахметова в енергетиці практично неминучий», - пише ЗМІ.

Крім того, за словами видання, Коломойський є ще й головним противником формули «Роттердам +». «І тут слід згадати, що «Приват» контролює Нікопольський і Запорізький феросплавні заводи, а також запорізький електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь». У собівартості їх продукції понад 50% припадає на е / е. Таким чином, зростання тарифів на е / е означає збільшення витрат підконтрольних Коломойському підприємств - і зниження прибутку олігарха, як результат. Тому очевидно, що після перезавантаження влади, Коломойський буде домагатися визнання незаконності «Роттердам +», - пишуть журналісти.

Як відомо, з 2016 року лобісти Коломойського ведуть боротьбу проти формули «Роттердам +», згідно з якою промислові підприємства оплачують ринкову вартість вугілля в тарифі на електроенергію. На побутових споживачів формула «Роттердам +» не поширюється, тому ціна електроенергії для населення в Україні найнижча в Європі.