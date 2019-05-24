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    Думки вголос

    Кінець епохи бідності: нова ідея Коломойського, як ошукати українських платників податків

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Ігор Коломойський - Кінець епохи бідності: нова ідея Коломойського, як ошукати українських платників податків
    Ігор Коломойський

    Коломойському не треба володіти чимось. Йому важливо контролювати

    Мовою оригіналу

    В общем, Игорь Валерьевич придумал наконец, как ему хочется развернуть историю с Приватбанком. Или придумал давно, но только сейчас озвучил. А идея проста, как угол дома. Коломойский одновременно хочет и забрать банк, и чтобы деньги налогоплательщиков там остались. И его можно понять. 156 млрд грн никому не помешает. И он хочет, чтобы после того, как суд признает национализацию незаконной и оценит непоправимый ущерб его здоровью от этого решения (те самые 2 млрд долларов), войти в капитал банка на те самые 2 млрд долларов. Стать миноритарным акционером, например на 30%.

    Хочет Игорь Валерьевич с Приватбанком повторить историю успеха Укрнафты. Когда собственник государство, а управляет компанией Игорь Валерьевич, решая, кому тут вершки, а кому корешки. Очень прибыльная схема, доказано миллиардами долларов, ушедших из Укрнафты на счета неизвестных компаний. Надо лишь поставить свой менеджмент в государственный банк и продолжить обычный бизнес. Кредитовать свои компании. И думается, ни у кого нет сомнений, что при президенте Зеленского и главе его администрации Богдане, после парламентских выборов, где Слуга Народа станет ключевой партией и сформирует правительство, у него получится назначит свой менеджмент. Любопытно, кстати, кого Зеленский назначит в Наблюдательный Совет Приватбанка. Там как раз есть сейчас одна вакансия пустая, представителя президента.

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    Все гениальное просто. Олигарху типа Коломойского не надо владеть чем-то. Ему важно контролировать. И сидеть на денежном потоке. Он это делал всегда и хочет продолжать это делать. Тем более, когда теперь у него может быть еще и 156 млрд грн налогоплательщиков. Можно столько всего на кредитовать, мама не горюй. Тем более, к тому времени разморозят активы, ведь менеджмент Игоря Валерьевича не будет судится с невинно пострадавшим Игорем Валерьевичем в Лондоне. И в штатах не будет, где недавно Приватбанк начал преследование олигарха.

    Конец эпохи бедности.

    Единственное «Но» - это позиция кредиторов. Такая схема им точно не придется по душе. Ни МВФ, ни Мировому Банку, ни ЕС и США. И пока у них есть влияние, такую феерическую схему Коломойскому будет реализовать трудно. Ибо она обернется дефолтом и не очень контролированным. А продать населению идею, что дефолт это хорошо, вряд ли получится. Если только не найти другой источник денег. В России. Сложность для Коломойского в том, что сейчас это невозможно. Но если заключить быстренько мир и снова начать дружить, почему бы и нет. А для этого надо поскорее провести референдум, спросить мнение народа. Который всегда ответит правильно, особенно на вопрос «Стрелять или не стрелять». Конечно народ, да и каждый нормальный человек, скажет «не стрелять». А потом мир по плану Медведчука-Путина, конец санкциям для России и возможность получать дружественные кредиты. Идеальный план.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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