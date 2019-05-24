Найбільше коштів за «зеленим тарифом» у 2018-му отримали ДТЕК Ахметова та колишні станції Клюєвих



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11 млрд грн із загальних 17-ти пішли десятьом бізнес-групам, що розвивали найбільші проекти в «зеленій енергетиці» станом на 2018 рік

Загалом альтернативні електростанції минулого року отримали від ДП «Енергоринок» 16,8 млрд грн

ДП «Енергоринок» виплатила 65% коштів за альтернативну енергію у 2018 році десятьом бізнес-групам. У трійці минулорічних лідерів - електростанції, що перейшли від братів Клюєвих китайській держкорпорації CNBM, холдинг Ріната Ахметова, а також ВЕС шведсько-українського бізнесмена Карла Стурена.

Про це свідчать розрахунки Bihus.Info, зроблені на підставі даних про платежі «Енергоринку».

Загалом альтернативні електростанції минулого року отримали від ДП «Енергоринок» 16,8 млрд грн. Це дані Міністерства енергетики. Скільки з цієї суми пішло кожній окремій компанії, чиновники не розголошують.

На запит Bihus.Info у ДП «Енергоринок» не відповіли, однак журналістам вдалося дістати деталі.

Так, 11 млрд із загальних 17-ти пішли десятьом бізнес-групам, що розвивали найбільші проекти в «зеленій енергетиці» станом на 2018 рік. Тобто на них прийшлося 65% «зелених» грошей.

По 3 млрд грн за рік отримали за «зелену» енергію сонячні електростанції, які за президентства Януковича розвивали близькі до нього брати Клюєви, і альтернативні енергопроекти олігарха Ріната Ахметова (переважно за рахунок Ботієвської ВЕС).

У першу 10-ку минулорічних бенефіціарів «зеленого» тарифу також входять:

ВЕС українського бізнесмена зі шведським корінням Карла Стурена (1 млрд грн),

СЕС бізнесменів Андрія Гордієнка та Сергія Хрипкова (до 1 млрд кожні),

ВЕС нардепа Максима Єфімова (840 млн),

ГЕС і СЕС екс-помічників депутата Олександра Домбровського (до 500 млн),

сонячна станція в Болграді, що ймовірно досі належить Клюєвим (до 500 млн),

СЕС Олександра Рєпкіна (до 300 млн),

а також гідро- і сонячні станції Юлії Льовочкіної та Ігоря Тинного (до 300 млн).

Тобто найбільші і найстарші гравці (детальніше розрахунки за кожним об’єктом - в інфографіці 2).

З 2019 року гроші за «зеленим» тарифом почнуть отримувати нові станції, відкриті низкою постмайданних політиків і близьких до них бізнесменів. Про це розповідали журналісти Bihus.info у фільмі-розслідуванні «Королі сонця та вітру».

Так, альтернативною енергетикою почала займатися інвестгрупа ICU з орбіти 5-го президента України Петра Порошенка. Серед співвласників ICU Макар Пасенюк, фінансовий радник Порошенка. Загалом ICU будує три сонячні станції загальною потужністю понад 225 МВт, першу з них вже запустили на початку 2019-го.

Крім того, компанія «Підстепне сонце», що належить народному депутату Ігорю Котвіцькому та дружині міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Інні, добудовує сонячну станцію на 25 МВт, яка вже отримала «зелений» тариф (і це, скоріше за все, буде не єдиний сонячний бізнес Авакових-Котвіцького).

Компанія ETG, яку пов’язують з екс-нардепом від Народного фронту Миколою Мартиненком, будує цілу низку сонячних станції у Жовтих Водах, на Дніпропетровщині.

І, зрештою, холдинг Ахметова планує у 5 разів збільшити свої потужності в альтернативній енергетиці до кінця 2019-го (з 210 МВт у 2018 до 1000 МВт у 2019).

Для всіх станцій, що отримали «зелений» тариф - цей, підвищений, розмір оплати за «чисту» енергію діятиме гарантовано до 2030 року. «Зелений» тариф в 10 разів перевищує плату за електроенергію атомних електростанцій. Крім того, «зелений» тариф в Україні в середньому в 1,5-2 рази вищий за ціну «зеленої» енергії у країнах ЄС.

За розрахунками Міненерго, через масовий запуск нових альтернативних енергопроектів у 2019 році, вже з 2021-го платити за «зелену» енергію доведеться не минулорічні 17 млрд, а понад 40 млрд грн на рік.

Такі розрахунки озвучила керівник Директорату енергетичних ринків Міненерго Ольга Буславець на одному із засідань в парламентському комітеті з питань ПЕК.

Однак, замість того, щоб знижувати «зелений» тариф для станцій, що запустяться вже цього року, зокрема для великих промислових об’єктів, парламент з подачі голови комітету ПЕК Олександра Домбровського (БПП) і міністра енергетики Ігоря Насалика обмежив фізичну можливість будувати дрібні приватні СЕС на землі.

*сума виплат за «зеленим» тарифом може бути більшою

**народний депутат Домбровський запевняє, що не має стосунку до бізнесу своїх екс-помічників, хоча в одній з компаній серед засновників присутнє навіть підприємство його доньки

Джерело: дослідження журналістів, засноване на даних податкової звітності