Кортеж Коломойського тричі зафіксували біля будинку Тимошенко



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Протягом тижня «Схеми» тричі фіксували автівки з кортежу олігарха біля маєтку Юлії Тимошенко у Козині під Києвом

Сам Коломойський заявив, що не зустрічався з Тимошенко, бо це було спеціальне інсценування для «дезорієнтації журналістів».

Протягом тижня після повернення олігарха Ігоря Коломойського в Україну журналісти програми «Схеми» тричі фіксували автівки з його кортежу біля маєтку лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко у Козині під Києвом.

Ще одного вечора кортеж заїхав також до будинку, яким користується народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олександр Грановський у тому ж селищі.

Сам олігарх, якому журналісти відправили детальні письмові запитання щодо цих фактів, згодом у телефонному коментарі запевнив, що не зустрічався з політиками і заявив, що це було спеціальне інсценування для «дезорієнтації журналістів».

Джерело: Радіо Свобода