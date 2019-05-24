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    Кортеж Коломойського тричі зафіксували біля будинку Тимошенко

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    Протягом тижня &laquo;Схеми&raquo; тричі фіксували автівки з кортежу олігарха біля маєтку Юлії Тимошенко у Козині під Києвом - Кортеж Коломойського тричі зафіксували біля будинку Тимошенко
    Протягом тижня «Схеми» тричі фіксували автівки з кортежу олігарха біля маєтку Юлії Тимошенко у Козині під Києвом

    Сам Коломойський заявив, що не зустрічався з Тимошенко, бо це було спеціальне інсценування для «дезорієнтації журналістів».

    Протягом тижня після повернення олігарха Ігоря Коломойського в Україну журналісти програми «Схеми» тричі фіксували автівки з його кортежу біля маєтку лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко у Козині під Києвом.

    Ще одного вечора кортеж заїхав також до будинку, яким користується народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олександр Грановський у тому ж селищі.

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    Сам олігарх, якому журналісти відправили детальні письмові запитання щодо цих фактів, згодом у телефонному коментарі запевнив, що не зустрічався з політиками і заявив, що це було спеціальне інсценування для «дезорієнтації журналістів». 

    Джерело: Радіо Свобода

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    Юлія Тимошенко Ігор Коломойський олігархи Олександр Грановський
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