Конкурси на посади в ДАБІ будуть проводитися за умови аудіо та відеофіксації, - Костенко



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У ДАБІ скасували конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б», який був оголошенийо 21 грудня 2019 року

Раніше представники ЗМІ, громадських організацій та експерти не мали доступу до конкурсу, - в.о голови ДАБІ

Відтепер в Державній архітектурно-будівельній інспекції конкурси на заміщення вакантних будуть проводитися максимально відкрито.

Про це повідомила в.о. голови ДАБІ Олена Костенко.

«Конкурсна комісія повинна працювати прозоро. Раніше представники ЗМІ, громадських організацій та експерти не мали доступу до конкурсу. Відтепер цей механізм працюватиме у відкритому режимі, із обов’язковою аудіо та відеофіксацією всього, що відбуватиметься під час конкурсу», – зазначила Костенко.

Керівничка ДАБІ розповіла, що черговий конкурс мав відбутися 15 січня. Однак його було відкладено для того, щоб забезпечити в Держархбудінспекції максимальну відкритість та прозорість кадрових рішень у відомстві.

У Державній будівельно-архітектурній інспекції України наказом від 14.01.2020 № 1-А скасовано конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б», який був оголошенийо 21 грудня 2019 року.

Так, відповідно до наказу, скасовано конкурс на зайняття посади директора департаменту ДАБІ у Дніпропетровській області, начальника відділу нагляду за діяльністю уповноваженого органу з питань архітектури та містобудування Департаменту ДАБІ у місті Києві, начальника відділу правової роботи Департаменту ДАБІ у місті Києві, а також заступника начальника відділу правової роботи в Департаменті ДАБІ у місті Києві.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України 24 грудня призначив Олену Костенко першим заступником голови Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) України, а 27 грудня на Костенко було покладено виконання обов’язків голови ДАБІ.