Маск закликав співробітників Tesla працювати «хардкорно»

Ілон Маск розіслав своїм працівникам листи

Директор Tesla Ілон Маск попросив співробітників «пройти супер хардкор», щоб забезпечити вчасну доставку автомобілів у третьому кварталі. Про це він написав співробітникам у листі, передає Reuters.

«Цього разу хвиля доставки кварталу є надзвичайно високою, оскільки ми страждали, як і вся промисловість, від надзвичайно серйозного дефіциту деталей на початку цього кварталу», – сказав він у електронному листі.

Маск наголосив, що Tesla побудувала «багато автомобілів з відсутніми деталями, які потрібно було додати пізніше».

«Це найбільша хвиля в історії Tesla», – сказав він.

Зазначається, що Маск традиційно надсилає співробітникам електронні листи наприкінці майже кожного кварталу.

Нагадаємо, засновник компанії Tesla Ілон Маск офіційно презентував найшвидший серійний електромобіль – Model S Plaid Plus.

У межах презентації на заході у Фрімонті, штат Каліфорнія, Маск наголосив на новій технології електромору Tesla, ще швидшій зарядці та нових розважальних функціх.

При цьому найбільшим нововведенням є те, що у двигуні вперше були застосовані ротори з вуглецевими втулками.

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