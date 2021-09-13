Маск закликав співробітників Tesla працювати «хардкорно»
Ілон Маск розіслав своїм працівникам листи
Директор Tesla Ілон Маск попросив співробітників «пройти супер хардкор», щоб забезпечити вчасну доставку автомобілів у третьому кварталі. Про це він написав співробітникам у листі, передає Reuters.
«Цього разу хвиля доставки кварталу є надзвичайно високою, оскільки ми страждали, як і вся промисловість, від надзвичайно серйозного дефіциту деталей на початку цього кварталу», – сказав він у електронному листі.
Маск наголосив, що Tesla побудувала «багато автомобілів з відсутніми деталями, які потрібно було додати пізніше».
«Це найбільша хвиля в історії Tesla», – сказав він.
Зазначається, що Маск традиційно надсилає співробітникам електронні листи наприкінці майже кожного кварталу.
Нагадаємо, засновник компанії Tesla Ілон Маск офіційно презентував найшвидший серійний електромобіль – Model S Plaid Plus.
У межах презентації на заході у Фрімонті, штат Каліфорнія, Маск наголосив на новій технології електромору Tesla, ще швидшій зарядці та нових розважальних функціх.
При цьому найбільшим нововведенням є те, що у двигуні вперше були застосовані ротори з вуглецевими втулками.