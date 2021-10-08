Рада внесла зміни до держбюджету: як розподілили 40 млрд

Законопроєкт пройшов друге читання

Верховна Рада на засіданні в п'ятницю, 8 жовтня, схвалила у другому читанні внесення змін до закону №6052 про Держбюджет на 2021 рік.

«Закон збільшує загальний фонд державного бюджету на 39,41 млрд грн і має на меті передбачити фінансування невідкладних потреб соціальної спрямованості та інфраструктурних проєктів», – ідеться у пояснювальній записці.

Кошти планується витратити на:

15 млрд грн: «Укравтодору» на розвиток інфраструктури, ще 1,5 млрд грн – на «Велике будівництво».

12 млрд грн: на субсидії на оплату за послуги житлово-комунального господарства;

282 млн грн: на виплату компенсацій за житло внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України;

3,8 млрд грн: покриття дефіциту в коштах на зарплати військовослужбовцям;

2 млрд грн: НЗСУ на оплату пакета послуг стаціонарної допомоги пацієнтам з Covid-19;

2,5 млрд грн: «депутатський фонд» – субвенція на соціально-економічний розвиток місцевим бюджетам

1 млрд грн: на покриття боргів із заробітної плати перед шахтарями;

4,09 млрд грн: на Збройні сили України;

556 млн грн: на поповнення статутного капіталу аеропорту «Бориспіль», «Укрсервіс Мінтранс» і державного авіаційного підприємства України,

10 млн грн передбачено на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Раніше сьогодні Міноборони повідомило, що на потреби армії не вистачає понад 7 мільярдів.

Як повідомлялося, «слуги народу» урізають бюджетні кошти на культуру.

До слова, 21 вересня Верховна Рада прийняла до розгляду проєкт Держбюджету на 2022 рік.

15 вересня Кабінет міністрів схвалив проєкт Держбюджету-2022. Згідно з ним, мінімальна зарплата має зрости до 6 700 гривень, а в медиків – до 20 000 гривень. Водночас середня заробітна плата в українців становитиме 15 258 гривень, а в медиків – 22 500 гривень.

Нагадаємо, видатки на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги в проєкті держбюджету-2022 передбачено на рівні 34 млрд грн.