Коронавірус забрав життя відомого в Україні бізнес-тренера

Чоловік кілька днів перебувся в лікарні під киснем

В одній із лікарень Тернополя від ускладнень коронавірусу помер відомий 51-річний бізнес-тренер та підприємець Микола Сапсан.

Микола Сапсан був засновником та власником фірми Ovitta training company, яка проводила сотні тренінгів по особистісному розвитку в різних міста України та закордоном.

View this post on Instagram Допис, поширений НИКОЛАЙ САПСАН (@nikolaisapsan)

В пості в Instagram кілька днів тому співробітники фірми Сапсана написали, що чоловік перебуває в лікарні в реанімації.

«Показники сатурації легень постійно погіршуються. А лікарі поставили четверту кисневу трубку», – йшлося в повідомленні.

View this post on Instagram Допис, поширений НИКОЛАЙ САПСАН (@nikolaisapsan)

Сьогодні ж в Ovitta training company написали, що серце Миколи Сапсана перестало битися.

«Сталося горе і величезна втрата для компанії Ovitta, для сім'ї Миколи Сапсана, для кожного члена нашої команди, для всіх учнів. Сьогодні, Микола Сапсан пішов від нас назавжди. Він не зміг побороти коронавірус. Він був яскравою зіркою на нашому небосхилі, нашим лідером, другом і компаньйоном. Людиною, що змінив тисячі життів. Для всіх нас, це великий шок», –повідомляють у Ovitta training company.

Микола Сапсан народився в 1970 році в Криму. У дворічному віці разом з батьками переїхав в за кордон, де прожив 13 років. Повернувшись до Криму, навчався в технікумі. Далі зайнявся самоосвітою та саморозвитком. Останні 10 років працював та жив у Тернополі.

Як відомо, медики минулої доби виявили понад 16,3 тис. нових хворих на коронавірус. Найбільше заражень зафіксовано в Одеській та Дніпропетровській областях.

Глава уряду анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.