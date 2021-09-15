У пікапа Tesla з’явився потужний конкурент, який має режим «танка» (відео)

Поки Ілон Маск переносить запуск в серію Tesla Cybertruck, його конкурент Rivian вже розпочав виробництво електричного пікапа

У електричного Tesla Cybertruck з’явився реальний конкурент. Американська Rivian розпочала виробництво електричного пікапа R1T. Одна з фішок новинки – режим «танк», у якому вантажівка здатна розвертатися, стоячи на місці, як справжній танк.

Перший екземпляр Rivian R1T зійшов з конвеєра у вівторок, 14 серпня 2021 року. Тож Rivian став першим брендом у світі, який запустив серійне виробництво електричних пікапів, випередивши Tesla та General Motors. Остання готує до виробництва електричну версію Hummer, який випускатиметься у кузові позашляховика та пікапа.

Перші покупці отримають пікап в особливому виконанні – Launch Edition. Такий електромобіль отримав найпотужнішу силову установку. Вона складається з чотирьох двигунів, сумарна віддача яких досягає 765 кінських сил і 1120 Нм крутного моменту.

На розгін з місця до 60 миль (96,6 кілометрів) на годину електричний пікап витрачає 3 секунди. Це на 0,1 секунди більше, ніж потрібно найпотужнішому Tesla Cybertruck.

Launch Edition укомплектовано акумулятором ємністю 135 кіловат-годин, що забезпечує до 480 кілометрів ходу. Максимальний запас ходу в 645 кілометрів отримає виконання з батареєю на 180 кіловат-годин, яке з'явиться у продажу наступного року.

Прийом замовлень на Launch Edition стартував в листопаді 2020 року. Електромобіль оцінили в $75 тис.