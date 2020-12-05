Кредит через код у смс: в Україні з'явилась нова шахрайська схема

Якщо людина стала жертвою шахраїв, необхідно звернутися до кіберполіції

В Україні з'явився новий вид фінансового шахрайства, коли зловмисники телефонують українцям, повідомляють про надходження від них заявки на кредит, а після відмови від кредиту пропонують назвати код з sms, щоб «зафіксувати відмову».

Про це повідомила у Facebook юрист компанії MA Lawyers Марина Мельник.

«До вас телефонують «представники банку» чи «представники мікрофінансової організації» та повідомляють, що від вас надійшла заявка на оформлення онлайн-кредиту. Ви відмовляєтесь та говорите, що нічого не оформляли. Тоді вам кажуть, що для «скасування» цієї заявки вам треба продиктувати код з sms-повідомлення», – зазначила вона.

Насправді ж цей код з sms дозволяє шахраям оформити онлайн-кредит на довірливого громадянина. Кредитні кошти отримують зловмисники, а довірлива особа стає боржником банку чи мікрофінансової організації.

Якщо людина стала жертвою шахраїв, необхідно звернутися до кіберполіції за номером 0 800 505 170 або за допомогою форми зворотного зв'язку на сайті: https://ticket.cyberpolice.gov.ua.

Також у розділі «контакти« на сайті відомства є номери телефонів регіональних підрозділів кіберполіції.

За тим самим номером телефону (0 800 505 170) можна дізнатися стан розгляду поданого раніше електронного звернення чи отримати консультацію спеціаліста сервісної служби кіберполіції (пн-пт 09:00 – 20:00). З цією ж метою можна надіслати електронного листа на поштову скриньку: [email protected]