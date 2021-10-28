Masterсard запровадить криптовалютні платежі

Також Mastercard планує додати підтримку криптовалют у програму лояльності

Партнери платіжної мережі Mastercard найближчим часом зможуть інтегрувати підтримку цифрових активів у власні продукти

Платіжна система Mastercard анонсувала інтеграцію криптовалютних платежів. Партнери Mastercard, включаючи продавців та банки, найближчим часом зможуть додати підтримку цифрових активів у власні продукти. Про це пише businesswire.com.

Для цього платіжна мережа уклала партнерство із криптовалютною платформою Bakkt. Клієнти Mastercard зможуть купувати, продавати та зберігати цифрові активи.

Також Mastercard планує додати підтримку криптовалют у програму лояльності, щоб партнери платіжної мережі могли нагороджувати своїх клієнтів цифровими активами за різні досягнення.

У вересні Mastercard повідомила про купівлю аналітичного криптосервісу CipherTrace, який відстежує підозрілу активність у блокчейні понад 900 цифрових активів. Завдяки покупці CipherTrace платіжна система планує розширити можливості в галузі криптовалют. Mastercard надасть доступ до продуктів CipherTrace своїм партнерам та розробить новий сервіс, який дозволить компаніям забезпечувати прозорість та безпеку при керуванні цифровими активами.

У жовтні Bakkt оголосила про партнерство з Google. Користувачі Bakkt зможуть додавати свої віртуальні криптовалютні картки до платіжної системи Google Pay та здійснювати оплату товарів та послуг у криптовалюті. При оплаті криптовалюта конвертуватиметься у фіат.

Bakkt була запущена оператором Нью-Йоркської фондової біржі Intercontinental Exchange у 2018 році. Восени 2019 року вона представила свій основний продукт – поставні ф'ючерси на біткоїн.

Нагадаємо, в Україні незабаром випустять картки Weld Money, власники яких зможуть швидко і зручно здійснювати криптовалютні розрахунки.

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