«Вечірній квартал» може зникнути з «1+1». Що відбувається з головним шоу Зеленського

«Плюси» досі не продовжили контракт із «Кварталом 95»

У 2022 році з ефіру телеканалу «1+1» може зникнути флагманський продукт «Студії Квартал 95» – шоу «Вечірній квартал».

«Після того, як Володимир Олександрович (Зеленський. – ред.) став президентом, мабуть, щось змінилося, і зараз з нами підтверджують контракт щороку», – розповів в інтерв'ю «Українській правді» один із ключових акторів студії Олександр Пікалов.

Водночас, як пише Forbes Україна, контракт на інші шоу студії – «Жіночий квартал» – канал продовжив.

У коментарі виданню гендиректор «1+1 Media» Ярослав Пахольчук заявив, що у медіагрупи немає конфлікту з «Кварталом» і додав, що сторони мають контракти на 2023−2024 роки. Водночас Пахольчук не відповів прямо на запитання щодо контракту саме з «Вечірнім кварталом».

Останніми роками обсяг контенту студії на «Плюсах» зменшується. У 2020 році «кварталівці» робили 8,4% усіх продуктів, що виходять на каналі, тоді як у 2018–2019 роках – 10,4%, повідомила Forbes пресслужба 1+1 media.

Також у «Вечірнього кварталу» на «1+1» падали перегляди. Прем'єрні покази шоу у 2019 році дивилося 17,5% української комерційної телеаудиторії, 2020-го – 13,8%.

Як зазначає видання, потенційно перекупити шоу у «Плюсів» може «Медіа Група Україна» Ріната Ахметова. У її портфелі немає таких проєктів, каже директор із телевізійних інвестицій комунікаційної групи Razom communications Ігор Полосьмак. «Це може підняти рейтинги каналу, що впали торік, – пояснює він. – «Вечірній квартал» може стабілізувати це падіння або навіть підняти на 5-10%, тому що це контент, якого немає у них».

Одна з версій того, що відбувається, – бажання з боку «Кварталу» набити ціну своєму продукту. З 2012 року компанія виробляє контент для «1+1». «Плюсам», за оцінкою їхнього власника Ігоря Коломойського, цей контракт коштує $10-20 млн на рік.

«Частка або рейтинг шоу вже не вищий за середній рейтинг каналу, і вони, можливо, не цікаві за сьогоднішньою вартістю, – припускає Полосьмак із Razom communications. – А «Плюси», можливо, хочуть оптимізувати вартість». Такої ж думки і ще один гравець ТВ-ринку, топменеджер великої кінокомпанії, яка виготовляє серіали для всіх каналів. «Питання у фінансових умовах», – каже він.

До слова, нещодавно «слуга» Юзік зізнався, що не проти полишити депутатство та повернутися у «Квартал».

Раніше Зеленський зізнався, чи дивиться «Вечірній квартал». Президент каже, що в нього зараз мало часу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

У розслідуванні світових ЗМІ йдеться, що Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

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