Facebook змінив фінансову політику після ребрендингу

З 1 грудня акції компанії не продаватимуться під позначенням FB

Акції Facebook, яка змінила назву на Meta, продаватимуться під позначенням MVRS. Про це засновник компанії Марк Цукерберг розповів під час трансляції у Facebook-акаунті.

За його словами, з 1 грудня акції продаватимуться під тикером (коротка назва в біржовій інформації, – ред») MVRS. До цього вони пропонувалися під позначенням FB.

«Ми маємо намір з 1 грудня почати торгуватися під новим тикером MVRS, який ми зарезервували раніше», – зазначили засновник компанії.

Також компанія запровадить новий вид звітності про фінансові показники. Meta має намір розбити аналіз результатів своєї роботи на два блоки.

У першому з них оцінюватиметься діяльність усіх програм. Другий блок присвятять роботі над технологіями віртуальної реальності. При цьому корпоративна структура та політика всередині Meta залишаться незмінними.

Як відомо, Facebook вже не існує. Цукерберґ повідомив подробиці (фото).

Раніше повідомлялося, що Facebook змінює назву.

Нагадаємо, засновник та керівник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг мітить у крісло бога. Бізнесмен почав створювати власний віртуальний всесвіт. Або, як його прийнято називати у світі високих технологій, метавсесвіт.