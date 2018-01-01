Курс Bitcoin продовжує падати
- Сьогодні, 01:40
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Криптовалюта втратила ще 25% своєї вартості
Bitcoin втратив 25% своєї вартості на ранніх азіатських торгах у середу, 17 січня. Про це повідомляє Reuters.
Таким чином, вартість криптовалюти становить 10,182 тис. доларів за біткоін.
Наголошується, що падіння вартості криптовалюти пов'язане з появою повідомлень про те, що міністр фінансів Південної Кореї допускає можливість заборони на торгівлю криптовалютами.
Нагадаємо, курс Bitcoin у вівторок, 16 грудня, впав до мінімального рівня з початку грудня 2017 року, знизившись до позначки в 12 тис. доларів.
Як повідомлялося, у понеділок, 15 січня, вранці, за даними CoinMarketCap, біткоїн подешевшав до 13,8 тис. доларів.
Як заявив в інтерв'ю «Главкому» україно-американський мільярдер Марк Гінзбург, 5-10% відсотків власних заощаджень наразі варто інвестувати в криптовалюту, але більше — не треба.
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