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    Економіка та фінанси

    Курс Bitcoin продовжує падати

    Криптовалюта втратила ще 25% своєї вартості
    Bitcoin втратив 25% своєї вартості на ранніх азіатських торгах у середу, 17 січня. Про це повідомляє Reuters. Таким чином, вартість криптовалюти становить 10,182 тис. доларів за біткоін. Наголошується, що падіння вартості криптовалюти пов'язане з появою повідомлень про те, що міністр фінансів Південної Кореї допускає можливість заборони на
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    <span>Аналітики прогнозують падіння біткоїна до позначки в 10 тисяч доларів</span>
    Аналітики прогнозують падіння біткоїна до позначки в 10 тисяч доларів

    Криптовалюта втратила ще 25% своєї вартості

    Bitcoin втратив 25% своєї вартості на ранніх азіатських торгах у середу, 17 січня. Про це повідомляє Reuters.

    Таким чином, вартість криптовалюти становить 10,182 тис. доларів за біткоін.

    Наголошується, що падіння вартості криптовалюти пов'язане з появою повідомлень про те, що міністр фінансів Південної Кореї допускає можливість заборони на торгівлю криптовалютами.

    Нагадаємо, курс Bitcoin у вівторок, 16 грудня, впав до мінімального рівня з початку грудня 2017 року, знизившись до позначки в 12 тис. доларів.

    Як повідомлялося, у понеділок, 15 січня, вранці, за даними CoinMarketCap, біткоїн подешевшав до 13,8 тис. доларів. 

    Як заявив в інтерв'ю «Главкому» україно-американський мільярдер Марк Гінзбург, 5-10% відсотків власних заощаджень наразі варто інвестувати в криптовалюту, але більше — не треба. 

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