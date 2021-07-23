Курс валют: долар і євро трохи подешевшали

Перед вихідними валюта втратила у ціні по пару копійок

Національний банк України на 23 липня встановив курс долара на рівні 27,19 грн. Це на 5 коп. менше, ніж було вчора. Про це повідомляє сайт НБУ.

Євро подешевшав на 3 коп. Коштує 32,03 грн.

Курс російського рубля – 36 коп.

В обмінниках долар купують по 27,14 грн. Продають по 27,203 грн.

За євро пропонують 31,97 грн. Продають по 32,07 грн.

Російський рубль купують по 35 коп. Продають по 36.

Нагадаємо, раніше видання Finance.ua оприлюднило свій рейтинг найдорожчих валют світу у 2021 році.

До першої десятки ввійшли долар та євро, проте ці валюти на на першому місці. Зараз у світі є понад 180 валют, кожна з яких має свою ціну, що можна зрозуміти тільки після порівняння з іншою валютою.

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