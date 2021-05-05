НБУ встановив курс на 6 травня: долар дорожчає

Продавати готівкові долари під час свят експерти категорично не радять

Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні: 27,7339 гривень за 1 долар

Національний банк України (НБУ) на 6 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара на 6 травня встановлено на такому рівні: 27,7339 гривень за 1 долар (+0,0009 грн). При цьому курс долара на 5 травня становить 27,733 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження протягом двох днів поспіль.

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 5 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,80 гривень за долар, курс в покупці до 27,78 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 13 копійок до 32,34 гривень за євро.

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.

Нагадаємо, раніше фінансисти дали прогноз курсу долара на травень. Продавати готівкові долари під час свят експерти категорично не радять – курс буде вкрай невигідним.

Олег Пендзин нагадав: рік тому на початку травня курс продажу готівкового долара був 27,1 грн, а до 11 травня опустився до 26,84 грн/долар, потім поступово пішов угору.

Андрій Шевчишин впевнений, що Нацбанк не дасть гривні так зміцнитися. Але якщо курс продажу кешу знизиться за наступний тиждень до 27,5 грн/долар, є сенс його купувати як довгострокову інвестицію.

Олександр Охріменко, як і раніше, вірить у міцну гривню ще як мінімум на два місяці. І радить заробляти на короткострокових гривневих депозитах (1-2 місяці), а не на курсі долара.