  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Майже без змін: курс валют на сьогодні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Долар подорожчав на 1 копійку - Майже без змін: курс валют на сьогодні
    Долар подорожчав на 1 копійку

    Скільки коштує долар та євро 21 липня

    Національний банк України на 21 липня встановив курс долара на рівні 27,22 грн. Це на 1 коп. більше, ніж було вчора.

    Євро не змінився. Коштує 32,03 грн. Про це повідомляє сайт НБУ.

    Курс російського рубля – 36 коп.

    В обмінниках долар купують по 27,15 грн. Продають по 27,21 грн.

    За євро пропонують 31,98 грн. Продають по 32,06 грн.

    Російський рубль купують по 35 коп. Продають по 36.

    Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що протягом наступного тижня курс долара до гривні не зазнає істотних коливань.

    «З кінця червня курс долара на міжбанку залишається в «боковику», і здійснює незначні коливання в діапазоні 27,2-27,5 грн. На даних рівнях курс долара знайшов свою тимчасову рівновагу», – зазначив аналітик.

    За минулий тиждень офіційний курс долара до гривні практично не змінився, на інших же сегментах валютного ринку Долар незначно знизився на 0,1-0,3%.

    Читайте також:
    Теги: Національний банк курс валют банк НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Майже без змін: курс валют на сьогодні