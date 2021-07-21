Майже без змін: курс валют на сьогодні

Скільки коштує долар та євро 21 липня

Національний банк України на 21 липня встановив курс долара на рівні 27,22 грн. Це на 1 коп. більше, ніж було вчора.

Євро не змінився. Коштує 32,03 грн. Про це повідомляє сайт НБУ.

Курс російського рубля – 36 коп.

В обмінниках долар купують по 27,15 грн. Продають по 27,21 грн.

За євро пропонують 31,98 грн. Продають по 32,06 грн.

Російський рубль купують по 35 коп. Продають по 36.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що протягом наступного тижня курс долара до гривні не зазнає істотних коливань.

«З кінця червня курс долара на міжбанку залишається в «боковику», і здійснює незначні коливання в діапазоні 27,2-27,5 грн. На даних рівнях курс долара знайшов свою тимчасову рівновагу», – зазначив аналітик.

За минулий тиждень офіційний курс долара до гривні практично не змінився, на інших же сегментах валютного ринку Долар незначно знизився на 0,1-0,3%.

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