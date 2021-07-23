Індекс Біг Мака: долар повинен коштувати 11 гривень

Українська валюта недооцінена більш ніж наполовину

Згідно з індексом Біг Мака, котрий проводять з 1986 року, курс долар в Україні повинен коштувати 11,5 гривень. Тобто він недооцінений на більш як 57%.

Біг Мак в Україні коштує 65 гривень, а в США 5,65 долара за бургер. Згідно з індексом Біг Мака долар повинен торгуватись за ціною 11,5 гривень.Про це пише The Economist.

Видання дізнається вартість бургеру Біг-Мік із мережі фаст-фуду «МакДоналдс» у США, а потім порівнює її з вартістю бургера у всіх країнах світе, де представлена мережа. Вперше подібне дослідження вирішили провести у 1986 році.

Щоб вирахувати рейтинг Біг Мак, аналітики брали за основу розрахунків ціну звичайної канапки.

Фінансисти пояснили свій вибір тим, що гамбургер Біг Мак – це своєрідний аналог продуктового кошика, оскільки в ньому є хліб, м'ясо, та овочі. Тобто, головні складові меню більшості людей.

Різниця між курсом у 11,5 гривні за долар та фактичним обмінним курсом, у 27,22 гривні за долар, який наводить видання The Economist, зображає що українська гривня недооцінена на 57,7%.

Нижче України в рейтингу недооціненості національних валют знаходяться такі країни, як:

Малайзія – 58,1%;

Індонезія – 58,5;

Туреччина – 58,7;

Азербайджан – 58,9;

Південна Африка – 59,6%;

Росія – 59,9%;

Ліван – 70,2%.

Згідно з індексом Біг Мак, на думку видання The Economist, валюта чотирьох країн виявилась переоціненою:

венесуельський болівар повинен коштувати на 47,7% дешевше,

швейцарський франк – на 24,7%,

норвезька крона – на 11,5%,

шведська крона – на 9,6%.

Нагадаємо, початок літа – традиційний період максимального зміцнення гривні. Але цього року з середини червня вона несподівано почала послаблюватися. У перші дні липня знову почала послаблюватися.

Експерти розповіли, як буде поводитися долар в липні. Опуститься ще курс? Чи побачимо в обмінниках долар дешевше 27? Чи це вже початок осінньої девальвації гривні?

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