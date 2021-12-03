Курси валют на 3 грудня: долар і євро піднялися до максимуму з середини липня

Регулятор вкотре послабив гривню, але на міжбанку курс національної валюти трохи зміцнився

Офіційний курс гривні до долара на 3 грудня встановлено на рівні 27,29 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму з середини липня. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Національний банк України на п'ятницю, 3 грудня, знизив курс гривні більш на 7 копійок щодо долара та майже на 10 копійок – відносно євро.

Національний банк України (НБУ) на 3 грудня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2933 гривень за 1 долар (+0,0637 грн). При цьому курс долара на 2 грудня становить: 27,2296 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму з середини липня. Вищим курс був лише 15 липня – 27,30 гривні за долар. А євро зріс до максимуму за два місяці. Вищим курс був лише 30 вересня – 30,98 гривні.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:

100 доларів США – 2729,33 гривні (+0,01637 грн);

100 євро – 3094,38 гривні (+0,0995 грн).

А ось на міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу впав на 7 копійок – до 27,27 гривні за долар, у купівлі опустився також на 7 копійок – 27,25 гривні за долар. Курс євро у продажу знизився на 12 копійок – 31,91 гривні за євро.

Нагадаємо, долар пішов у ріст: динаміка курсу за два тижні.