Легендарний інвестор розповів, коли відбудеться світова фінансова катастрофа

Глобальні фінансові катаклізми відбуваються регулярно упродовж останніх 500 років

Засновник та керівник інвесткомпанії Bridgewater Рей Даліо попередив світ про майбутню фінансову катастрофу, повідомляє CNBC.

На думку фінансиста, однією з найімовірніших причин неминучої глобальної кризи стане війна США з Китаєм через зростання напруги між двома країнами. Але навіть якщо її не станеться, «катастрофи все одно неминучі, як показує практика останніх 500 років».

Також Даліо порадив, яким чином можна мінімізувати втрати у разі настання глобального фінансового катаклізму. За його словами, необхідно грамотно оцінювати свої активи, диверсифікувати їх, вкладаючи і у ліквідні, і у доходні інструменти. Серед активів, до яких слід придивитися інвесторам, глава Bridgewater назвав криптовалюти.

Зазначимо, що згідно з дослідженнями американських економістів, торговельна війна США з Китаєм, що триває з 2018 року, вже обернулася для США втратою щонайменше 300 тис. робочих місць та зниженням сукупної капіталізації американських компаній на $1,7 трлн.

Нагадаємо, раніше американський мільярдер, директор фонду Omega Advisors Леон Куперман закликав тих, хто погано розбирається у криптовалютах, не інвестувати у цей інструмент.

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