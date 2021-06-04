Не олігарх, а «інвестор». Ахметов оцінив свою діяльність

Ахметов вважає, що всі ЗМІ, власником яких він є, завжди були незалежним бізнесом з власною редакційною політикою

Речниця Ахметова запевняє, що всі активи власника SCM набуті законним шляхом та працюють прозоро

Найбагатша людина України Рінат Ахметов не вважає себе олігархом і буде здивований, якщо його таким визнають. Про це інформує Радіо свобода.

Речниця Ахметова Анна Терехова розповіла, що Рінат Леонідович олігархом себе не вважає і був би здивований, якби його визнали таким. «Рінат Ахметов – найбільший український інвестор. Компанія SCM вже понад 20 років інвестує в Україну, і є найбільшим роботодавцем та платником податків», – наголосила вона.

У пресслужбі кажуть, що на підприємствах SCM нині працює майже 200 тисяч співробітників, а позаторік фінансово-промислова група СКМ сплатила близько 60 млрд грн податків, спрямувала до CAPEX в Україні – 42 млрд грн, в соціальні проєкти – 10 млрд грн.

Терехова уточнила, що це без врахування діяльності Фонду Ріната Ахметова.

На запитання про те, чи готовий Ахметов позбутись своїх активів, речниця додала, що всі активи власника SCM набуті законним шляхом та працюють прозоро.

За її словами, всі ЗМІ, власником яких є Ахметов, завжди були незалежним бізнесом з власною редакційною політикою.

Додамо, що на сайті Ради з'явився текст проєкту закону Зеленського про олігархів. Зокрема, такий статус набуватимуть особи, які відповідатимуть чотирьом критеріям: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником монополії, підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).

Нагадаємо, що статки ста найзаможніших українців зросли на 42% за рік. Очолили рейтинг 2021 року Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Костянтин Жеваго. Список 100 найбагатших людей України опублікував журнал Forbes Україна.

Статки Ахметова зросли у 2,7 раза з $2,8 млрд до $7,6 млрд. Активи Пінчука збільшились з $1,4 млрд до $2,5 млрд, Жеваго – з $1,1 млрд до $2,4 млрд.