Американський мільярдер дав пораду охочим інвестувати у біткоїн

Бізнесмен порадив інвестувати в золото тим, хто не розуміє криптовалюту

Леон Куперман зізнався, що досі не розуміє криптовалюту

Американський мільярдер та інвестор Леон Куперман зізнався, що до цих пір не розуміє біткоїн, незважаючи на те, що криптовалюта зросла більш ніж на 7600% за останні п'ять років. Про це бізнесмен сказав в інтерв'ю CNBC.

Куперман закликав тих, хто, як і він, погано розбирається в питанні, проявляти обережність при інвестиціях в криптовалюту.

«Якщо ви не розумієте біткоїн, це означає, що ви старі. Мені 78 років. Я старий. Я цього не розумію. Я був би дуже обережний з BTC», – зазначив Куперман.

За словами мільярдера, для тих, хто не вважає себе знавцем криптовалюти, більше підійдуть інвестиції в золото.

Леон «Лі» Куперман – генеральний директор фонду Omega Advisors, під управлінням якого перебувають активи на $3,3 млрд.

Нагадаємо, індустрією криптовалюти через 5-10 років активно користуватимуться у всьому світі. Саме тому міністерство цифрової трансформації намагається інтегрувати українців до ринку цифрової валюти.

До слова, Сальвадор став першою країною у світі, яка прийняла криптовалюту біткоїн як засіб платеж.

Раніше Верховна Рада підтримала в другому читанні проект закону №3637 «Про віртуальні активи», який покликаний врегулювати ринок криптовалюти та інших віртуальних активів в Україні.

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