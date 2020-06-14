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    У світі

    Пандемія коронавірусу може призвести до падіння світової економіки на 7,6%, – ОЕСР

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    Експерти прогнозують, що світова економіка може скоротитися&nbsp; на 7,6 відсотка - Пандемія коронавірусу може призвести до падіння світової економіки на 7,6%, – ОЕСР
    Експерти прогнозують, що світова економіка може скоротитися  на 7,6 відсотка

    Найсильніше від коронавірусу постраждала економіка країн єврозони

    Організація економічного співробітництва та розвитку  (ОЕСР)очікує, що пандемія коронавірусу у 2020 році може призвести до падіння світової економіки на 7,6 %. Про це повідомляє DW.

    До складу ОЕСР входять 38 країн, в тому числі більшість країн Євросоюзу, США та Японія.

    У своїй доповіді організація прогнозує два сценарії. У першому випадку поширення коронавірусу буде «під контролем», а в другому – прийде друга хвиля пандемії.

    За прогнозами організації, при підконтрольному розвитку ситуації світова економіка у 2020 році скоротиться на 6%, а в разі другої хвилі – на 7,6 відсотка. А у 2021 році економісти очікують істотного відновлення економічного зростання.

    На думку експертів ОЕСР, найсильніше від коронавірусу постраждала економіка країн єврозони: навіть при найкращому сценарії вони очікують обвалу на рівні 9,1 відсотка. На випадок другої хвилі пандемії прогнозується скорочення економіки на 11,5 відсотка.

    Особливо важка ситуація, на думку економістів, в Іспанії, Франції, Італії та Великобританії.

    Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило рейтинг довгострокового емітента та пріоритетних незабезпечених зобов'язань уряду України з «Caa1» до рівня «B3».

    економіка криза коронавірус
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