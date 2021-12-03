МВФ попередив про ризики для світової економіки через штам «Омікрон»

Глава МВФ Георгієва: темпи відновлення економіки через штам «Омікрон» можуть скоротитися

Епідеміологічна ситуація може вплинути на темпи відновлення світової економіки

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила, що через штам «Омікрон» Covid-19 існують ризики для світової економіки. Про це повідомляє Reuters.

За словами глави МВФ, епідеміологічна ситуація може вплинути на темпи відновлення світової економіки, які можуть зменшитися.

«Новий варіант (коронавірусу), який може поширюватися дуже швидко, і в цьому сенсі ми, ймовірно, побачимо деяке зниження наших жовтневих прогнозів глобального зростання», – наголосила Георгієва.

Штам коронавірусу «Омікрон» було зафіксовано у листопаді на півдні Африки. Він містить велику кількість мутацій і, на думку експертів, є небезпечнішим, ніж «дельта»-штам. Випадки зараження їм фіксують у Європі та Північній Америці.

Додамо, що в Україні на гроші за вакцинацію можна буде купити книги.

За даними МОЗ станом на ранок 3 грудня, повний курс сovid-вакцинації пройшли 37% українців.

Як відомо, Україна обіцяє МВФ вакцинувати 17 млн осіб до кінця року.

До слова, напередодні СБУ викрила дві масштабні схеми підробок сovid-документів.

Варто також нагадати, що карантин змінюється з 6 грудня: МОЗ оприлюднив нові правила.

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