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    Китай заявив про труднощі у зберіганні енергетичного балансу взимку

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    У Китає триває енергетична криза, яка може посилитися взимку - Китай заявив про труднощі у зберіганні енергетичного балансу взимку
    У Китає триває енергетична криза, яка може посилитися взимку
    фото з відкритих джерел

    Державна електромережева корпорація КНР прогнозує,що країна буде відчувати брак електрики

    Китай цієї зими, буде зусиллями підтримувати прийнятний енергетичний баланс, а «в окремих випадках» відчувати брак електрики. Про це повідомила Державна електромережева корпорація КНР, пише «ТАСС».

    «Цієї зими, а також майбутньої весни, ми, загалом, будемо мати строго обмежені ресурси для збереження енергетичного балансу. В окремих випадках буде відчуватися нестача електроенергії», – йдеться у поширеній заяві.

    У повідомленні уточнили, що зазначені труднощі обумовлені насамперед сезонним характером зростання попиту на електрику в холодну пору року, а також зниженням взимку в багатьох річках рівня води, використовуваної гідроелектростанціями для вироблення електроенергії.

    «Заходи щодо забезпечення поставок електрики на поточному етапі виявилися ефективними, однак на нас чекають наполеглива боротьба і великі випробування», – підкреслюється у документі.

    Як повідомила корпорація, влада КНР зробить усе можливе для забезпечення національної енергетичної безпеки і нормального соціально-економічного розвитку країни. Зокрема, будуть вводитися обмеження на діяльність компаній, які споживають багато електрики, а також підприємств, що забруднюють навколишнє середовище.

    Згідно із заявою, компанія планує нарощувати постачання електрики шляхом диверсифікації джерел енергії. При цьому, як стверджується, будуть враховуватися цілі екологічного розвитку і завдання по досягненню вуглецевої нейтральності.

    Раніше повідомлялося, що енергетична криза в Китаї вдарила по економіці країни, оскільки нормування електроенергії скоротило внутрішнє виробництво.

    Зростання обсягів експорту сповільнилося у вересні – він збільшився на 21% у порівнянні з 2020 роком, проте в серпні він становив 25,6%. Імпорт також сповільнився – у порівнянні з минулим роком він виріс на 20% у вересні, знизившись після 33,1% у серпні. Позитивне сальдо торгового балансу (різниця між експортом та імпортом) скоротилося.

    Нагадаємо, китайська економіка, що є другою за розмірами у світі, цього року зросте на 7,8%, хоча раніше їй прогнозували зростання на рівні 8,2%. Зниження темпів зростання відбудеться через нестачу енергії, з якою стикнулася країна.

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    Теги: енергетика економіка Китай криза
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    Китай заявив про труднощі у зберіганні енергетичного балансу взимку