Lufthansa скоротить майже 30 тисяч робочих місць

Lufthansa може скоротити в наступному році ще 10 тисяч робочих місць

Очікується, що авіаперевезення вийдуть на рівень, який існував до пандемії, тільки до 2025 року

До кінця поточного року німецька авіакомпанія Lufthansa має намір скоротити свій закордонний персонал на 20 тис. осіб, а також продати свій підрозділ LSG, що займається бортовим харчуванням, в якому працює 7,5 тисячі осіб.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Bild.

Дочірні компанії Lufthansa – Eurowings, Swiss, Austrian і Brussels Airlines – в умовах падіння попиту на польоти через пандемію коронавірусу скорочують частоту рейсів, парк та персонал.

За даними газети, German airline, яка обслуговує переважно внутрішні рейси, може скоротити в наступному році до 10 тисяч робочих місць.

Відзначається, що, як очікується, авіаперевезення вийдуть на рівень, що існував до пандемії, тільки до 2025 року.

Нагадаємо, одна з найбільших європейських авіакомпаній Lufthansa підрахувала фінансові втрати через пандемію коронавіруса. За твердженням генерального директора Карстена Спора (Carsten Spohr), вони складають близько мільйона євро за годину.

До слова, 17 листопада авіакомпанія Lufthansa заявила, що скорочуючи витрати на тлі пандемії і перестане пропонувати безкоштовні перекуси пасажирам економ-класу з наступної весни.

Як повідомлялося, через пандемію коронавірусу кількість рейсів «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) скоротилася до 100 польотів на тиждень.