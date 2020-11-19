Наслідки пандемії: у МАУ скоротилися польоти зі 120 у день на 100 на тиждень

Також президент авіакомпанії звернув увагу на те, що МАУ в умовах кризи продовжує вести беззбиткову діяльність

Президент МАУ додав, що компанії довелося скоротити 1 тисячу співробітників

Через пандемію коронавірусу кількість рейсів «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) скоротилася до 100 польотів на тиждень. Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів президент МАУ Євген Дихне.

«Якщо раніше ми виконували до 120 рейсів на день, то сьогодні до 100 на тиждень. МАУ – єдина компанія в Україні, яка забезпечує не подорож до місця відпочинку, а регулярне транспортне сполучення з усіма столицями Європи», – повідомив Дихне.

Він пояснив, що регулярне авіасполучення постраждало від пандемії коронавірусу найбільше. «Постраждав аеропорт «Бориспіль» з його хабовою моделлю, яку ми стільки років разом будували. Через «Бориспіль» 70 – 80% пасажирів з Івано-Франківська, Чернівців, Харкова летіли далі в Європу», – зазначив Дихне.

Крім того, президент МАУ додав, що компанії довелося скоротити 1 тисячу співробітників. Також авіаперевізник вирішив скоротити кількість літаків, якими послуговуватиметься – з 34 до 28. «Тобто шість літаків ми повинні повернути лізингодавцям. Тож пропорційно ми зменшуємо і кількість людей», – пояснив Дихне.

Також президент авіакомпанії звернув увагу на те, що МАУ в умовах кризи продовжує вести беззбиткову діяльність попри те, що держава не бажає їй допомагати. На питання, чи не є причиною цього те, що компанія належить бізнесмену Ігорю Коломойському, Дихне відповів: «Фактор акціонера існує з моменту, коли почалося протистояння Петра Порошенка з ним. Ми завжди це відчували – і в аеропорту «Бориспіль», і в авіакомпанії. Завжди вибудовувалася цілеспрямована робота з дискредитації компанії».

Президент МАУ підкреслив, що Коломойський не займається справами компанії. При цьому він зазначив, що у випадку необхідності акціонери МАУ готові вливати у неї додаткові кошти.

Нагадаємо, що МАУ припиняє роботу п’яти зарубіжних представництв у зв'язку зі скороченням штату.