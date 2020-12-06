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    Втрата нюху при Covid-19: біолог розповіла про небезпеку для мозку

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    Біолог розповіла про небезпеку для мозку втрати нюху при&nbsp;Covid-19 - Втрата нюху при Covid-19: біолог розповіла про небезпеку для мозку
    Біолог розповіла про небезпеку для мозку втрати нюху при Covid-19

    Біолог зазначила, що зниження або повна відсутність нюху після перенесеного коронавірусу може означати ризик ураження мозку

    Втрата нюху при коронавірусній інфекції може виявитися не безневинним симптомом, а свідчити про порушення бар'єру, який захищає мозок людини від уражень.

    Про це в прямому ефірі на своєму каналі в YouTube розповіла біолог, професор Школи системної біології Університету Джорджа Мейсона Анча Баранова.

    За її словами, нещодавно німецькі вчені з Університету Гумбольдта (Берлін) з'ясували, що коронавірус може проникати в мозок людини через нюховий епітелій – клітини в носовій порожнині.

    «Насправді це взагалі не жарти, тому що нюховий епітелій це найбільша передова частина мозку. І через цей нюховий епітелій [коронавірус] в наш мозок може залізти. Так, у нас є гематоенцефалічний бар'єр, що відокремлює кров від мозку, (...) і він не пускає коронавірус всередину. Але нюховий епітелій – це слабке місце», – сказала Баранова.

    Біолог зазначила, що зниження або повна відсутність нюху після перенесеного коронавірусу може означати ризик ураження мозку. Вона привела в приклад те, що у пацієнтів з хворобою Альцгеймера за рік–два до зниження когнітивних функцій спостерігається зниження здатності розпізнавати запахи.

    «Тобто руйнування гематоенцефалічного бар'єру або порушення його функцій часткове – воно вносить свій внесок в те, що наш мозок починає «йти вниз», – вважає вона. – Тому відновлення нюху – це дуже важливо. Якщо у вас залишилася «дірка» там, між зовнішнім середовищем і мозком, і цю дірку можна продіагностувати, тому що у нас не таке гарне почуття запахів, ніж раніше, або повна відсутність запаху, то в цю дірку вже після того, як коронавірус пішов, щось ще може залізти. І дуже важливо цю дірку якимось чином закрити».

    Тому, відновлення нюху – це сигнал, що бар'єр відновився, припустила Баранова. Разом з тим вона зазначила, що проникнення коронавірусу в мозок відбувається не у всіх пацієнтів.

    Теги: здоров'я лікар YouTube коронавірус
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