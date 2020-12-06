Втрата нюху при Covid-19: біолог розповіла про небезпеку для мозку
Біолог зазначила, що зниження або повна відсутність нюху після перенесеного коронавірусу може означати ризик ураження мозку
Втрата нюху при коронавірусній інфекції може виявитися не безневинним симптомом, а свідчити про порушення бар'єру, який захищає мозок людини від уражень.
Про це в прямому ефірі на своєму каналі в YouTube розповіла біолог, професор Школи системної біології Університету Джорджа Мейсона Анча Баранова.
За її словами, нещодавно німецькі вчені з Університету Гумбольдта (Берлін) з'ясували, що коронавірус може проникати в мозок людини через нюховий епітелій – клітини в носовій порожнині.
«Насправді це взагалі не жарти, тому що нюховий епітелій це найбільша передова частина мозку. І через цей нюховий епітелій [коронавірус] в наш мозок може залізти. Так, у нас є гематоенцефалічний бар'єр, що відокремлює кров від мозку, (...) і він не пускає коронавірус всередину. Але нюховий епітелій – це слабке місце», – сказала Баранова.
Біолог зазначила, що зниження або повна відсутність нюху після перенесеного коронавірусу може означати ризик ураження мозку. Вона привела в приклад те, що у пацієнтів з хворобою Альцгеймера за рік–два до зниження когнітивних функцій спостерігається зниження здатності розпізнавати запахи.
«Тобто руйнування гематоенцефалічного бар'єру або порушення його функцій часткове – воно вносить свій внесок в те, що наш мозок починає «йти вниз», – вважає вона. – Тому відновлення нюху – це дуже важливо. Якщо у вас залишилася «дірка» там, між зовнішнім середовищем і мозком, і цю дірку можна продіагностувати, тому що у нас не таке гарне почуття запахів, ніж раніше, або повна відсутність запаху, то в цю дірку вже після того, як коронавірус пішов, щось ще може залізти. І дуже важливо цю дірку якимось чином закрити».
Тому, відновлення нюху – це сигнал, що бар'єр відновився, припустила Баранова. Разом з тим вона зазначила, що проникнення коронавірусу в мозок відбувається не у всіх пацієнтів.