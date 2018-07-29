Львівське підприємство відправило Києву два трамваї: фото



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Нові трамвайні вагони будуть доставлені до столиці у понеділок

ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» відправило до Києва останніх два із семи трамвайних вагонів згідно укладеного у 2017 році контракту. Про це пише видання «Вежа».

Завантаження вагонів на платформи для транспортування відбулось в суботу, 28 липня. Вже у понеділок, у супроводі поліції, трамвайні вагони будуть доставлені до столиці.

Зазначимо, протягом місяця нові трамвайні вагони пройдуть обкатку та кінцеву здачу. Окрім того КП «Київпастранс» встановить, перед випуском на лінію, своє обладнання, зокрема систему електронного квитка.

Варто зазначити, зазначені вагони є останніми із семи трамвайних вагонів, що були виготовлені на замовлення Києва. П’ять вагонів уже знаходяться у Києві: 4 – працюють на маршрутах, іще один проходить обкатку та незабаром працюватиме на маршруті.

Нагадаємо, КП «Київпастранс» 26 червня 2017 року за результатами тендеру уклало з ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» про закупівлю трамваїв на 300,99 мільйона гривень.

Трамваї Електрон Т5В641 з низькою підлогою, завдовжки 30,2 м на 60 місць. Вони мають можливість автономного ходу в 1 км, обладнані кондиціонерами в салоні та кабіні, системою відеонагляду, інформаційною системою, маршрутними покажчиками, звуковим інформатором, а також пристосовані для пасажирів з обмеженими можливостями. Гарантійний строк становить 2 роки.