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    Загострення конфлікту на Донбасі: Жодного мирного процесу вже немає – Аваков

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    Арсен Аваков помітив, що війна на Донбасі триває - Загострення конфлікту на Донбасі: Жодного мирного процесу вже немає – Аваков
    Арсен Аваков помітив, що війна на Донбасі триває
    Фото з відкритих джерел

    Коментуючи санкції проти телеканалів, міністр МВС згадав про ситуацію на Сході України

    Працюють снайпери, тривають масивні обстріли: на лінії фронту на Донбасі відбувається різке загострення ситуації, – відзначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі ток-шоу «Право на владу».

    Коментуючи санкції проти телеканалів, які пов'язують з Віктором Медведчуком, міністр згадав про ситуацію на Донбасі.

    «Напередодні що відбувалося в тому ж РНБО? Може багато хто не побачив цього факту, бо він промайнув серед яскравих подій. А президент був змушений негайно відправити Хомчака на схід, на лінію фронту. Бо в нас там відбувається різке загострення ситуації за останній тиждень. Жодного мирного процесу вже немає – діють снайперські пари, діють обстріли, війна триває. Тому я пропоную вам подивитися на це рішення (санкції проти телеканалів) з цієї точки зору, на тлі цих ситуацій», – сказав Аваков.

    Нагадаємо, протягом минулої доби, 4 лютого, на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогнюВ результаті обстрілу один український захисник отримав вогнепальне поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається медична допомога лікарів.

    Теги: МВС бойовики на Донбасі міністр Арсен Аваков РНБО санкції війна президент
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