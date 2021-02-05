Загострення конфлікту на Донбасі: Жодного мирного процесу вже немає – Аваков

Коментуючи санкції проти телеканалів, міністр МВС згадав про ситуацію на Сході України

Працюють снайпери, тривають масивні обстріли: на лінії фронту на Донбасі відбувається різке загострення ситуації, – відзначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі ток-шоу «Право на владу».

Коментуючи санкції проти телеканалів, які пов'язують з Віктором Медведчуком, міністр згадав про ситуацію на Донбасі.

«Напередодні що відбувалося в тому ж РНБО? Може багато хто не побачив цього факту, бо він промайнув серед яскравих подій. А президент був змушений негайно відправити Хомчака на схід, на лінію фронту. Бо в нас там відбувається різке загострення ситуації за останній тиждень. Жодного мирного процесу вже немає – діють снайперські пари, діють обстріли, війна триває. Тому я пропоную вам подивитися на це рішення (санкції проти телеканалів) з цієї точки зору, на тлі цих ситуацій», – сказав Аваков.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 4 лютого, на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. В результаті обстрілу один український захисник отримав вогнепальне поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається медична допомога лікарів.