Новий голова Черкаської ОДА вже замахнувся на нову посаду

«Я неодноразово заявляв президенту і його помічникам, що хочу більшого»

Новий голова Черкаської ОДА Олександр Скічко хоче працювати на посаді міністра інфраструктури, а також готовий очолити «Укртрансбезпеку». Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю для «Главкому».

«Я міг би очолити орган центральної виконавчої влади. Ну, «Укрзалізниця» – це досить амбіційно, а от, скажімо, «Укртрансбезпека»… Я ж більше в цьому напрямку працював — залізниця, дороги…», – сказав Скічко.

За його словами, тема транспорту та інфраструктури не пов’язана з бізнесом сім’ї. (Його тестем є бізнесмен-мільярдер Леонід Юрушев – ред.)

«Коли півтора року тому прийшов у Раду, у мене був вибір – який комітет обрати. І в який би комітет я не пішов, це було б пов’язано з бізнесом сім’ї. Якщо б пішов у комітет по культурі, усі б сказали: ну, ясно, артист – пішов у культуру. Я міг би піти в туризм, але ми зараз сидимо в готелі, який належить моїй сім’ї, і пішли б розмови, що я обрав туризм, аби готелі будувати. Я пішов у комітет із питань інфраструктури», – розповів він.

За словами Скічка, у нього ніколи не було чіткої мети посісти посаду міністра інфраструктури, але було бажання рухатися далі та розвиватися.

«Виконавча влада для мене здається набагато цікавішою, бо ти можеш показати тут і сьогодні конкретний результат. А в Раді ти можеш написати закон і докласти максимум зусиль, щоби він пройшов. Потім цей закон вступає в дію, ще треба подивитись, як будуть виписані нормативно-правові документи й чи цей закон взагалі буде виконуватись. А я хочу отримувати результат сьогодні – адже впровадити реформу «Укртрансбезпеки» можна за рік. Так само реально досягти результатів і на посаді голови ОДА», – пояснив він.

Скічко додав, що неодноразово заявляв президенту і його помічникам, що хоче більшого, готовий брати на себе відповідальність і показувати результат.

Нагадаємо, Олександр Скічко у 2019 році виграв вибори в 197 окрузі з центром у Каневі. Президент Володимир Зеленський 29 січня призначив його на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Скічко є головою підкомітету з питань залізничного транспорту Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури.