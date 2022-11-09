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Макрофінансова допомога від ЄС: скільки грошей та на яких умовах отримає Україна

glavcom.ua
Макрофінансова допомога від ЄС: скільки грошей та на яких умовах отримає Україна
Єврокомісія повідомила подробиці щодо фінансової допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Єврокомісія створює новий інструмент фінансування на 2023 рік шляхом надання довгострокових позик

Європейська комісія офіційно представила пропозицію про надання Україні у 2023 році пакету макрофінансової допомоги в розмірі 18 млрд євро. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Дуже важлива ініціатива, яка підтримає економічну стабільність нашої держави та зміцнить фундамент нашої майбутньої перемоги. Кошти допоможуть покрити значну частину дефіциту бюджету, який складе 38 млрд доларів», – зазначив глава уряду.

Своєю чергою віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс у Twitter повідомив, що попри війну фінансування України буде стабільне та довгострокове, проте складатиметься з позик, а не грантів.

«Сьогодні ми створюємо новий інструмент фінансування, щоб забезпечити стабільне і прогнозоване фінансування України у 2023 році. Він складатиметься з довгострокових позик на дуже вигідних умовах до €18 млрд в межах нашої непохитної підтримки України», – повідомив Валдіс Домбровскіс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні, особливо взимку.

Також відомо, що Єврокомісія шукає варіанти конфіскації російських активів.

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Теги: Денис Шмигаль Єврокомісія

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