Пентагон розповів, як може допомогти Україні впоратися з блекаутами

США і союзники обговорюють, як допомогти Україні впоратися з блекаутами

Партнери можуть надати Україні генератори, засоби для очищення води та обігрівачі

Сполучені Штати Америки разом з іншими країнами та партнерами обговорюють можливості для допомоги Україні пережити енергетичну кризу. Про це повідомив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, передає «Укрінформ».

Представник Міноборони США в ході брифінгу зазначив, що в результаті російських ракетних ударів було «виведено з ладу значну частину» української енергетичної інфраструктури.

За словами Райдера, що США обговорюють із партнерами надання допомоги для запобігання блекаутам у ряді регіонів України.

«Я можу сказати, що це обговорюється з точки зору того, як США, союзники та партнери можуть допомогти», – розповів Райдер.

Співробітник Пентагону уточнив, що розглядаються, зокрема, можливі поставки генераторів, засобів для очищення води, обігрівачів та іншої спеціальної техніки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на ніч 8 листопада близько 4 млн українців у 14 областях та місті Києві відключені від електропостачання.

Додамо, за інформацією «Укренерго», 9 листопада у 10 областях відключатимуть електроенергію.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше повідомив, що уряд України продовжує домовлятися з партнерами про збільшення поставок обладнання для відновлення інфраструктури, а також про мобільні джерела живлення й обігріву.