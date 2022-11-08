Євросоюз цього тижня оголосить про новий пакет допомоги Україні – Bloomberg

Допомога призначається для покриття фінансових витрат України у 2023 році

Європейський Союз завтра, 9 листопада запропонує новий план щодо надання Україні фінансової допомоги у розмірі €18 млрд. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними джерел агентства, план визначить основу для покриття фінансових витрат України у 2023 році та підготує ґрунт для проведення відновлювальних робіт.

План дій спрямований на те, щоб забезпечити більшу передбачуваність у фінансовій підтримці України з боку Євросоюзу після критики Вашингтона та Києва.

Як повідомлялося, цього тижня Європейська комісія представить пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік. Загальна сума допомоги складе 18 млрд євро.

Раніше повідомлялося, що ЄС надасть Україні 1 млрд євро та генератори для відновлення енергосистеми.