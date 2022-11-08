Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Євросоюз цього тижня оголосить про новий пакет допомоги Україні – Bloomberg

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Євросоюз цього тижня оголосить про новий пакет допомоги Україні – Bloomberg
Європейський союз запропонує у середу, 9 листопада, новий механізм надання фінансової допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Допомога призначається для покриття фінансових витрат України у 2023 році

Європейський Союз завтра, 9 листопада запропонує новий план щодо надання Україні фінансової допомоги у розмірі €18 млрд. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними джерел агентства, план визначить основу для покриття фінансових витрат України у 2023 році та підготує ґрунт для проведення відновлювальних робіт. 

План дій спрямований на те, щоб забезпечити більшу передбачуваність у фінансовій підтримці України з боку Євросоюзу після критики Вашингтона та Києва.

Як повідомлялося, цього тижня Європейська комісія представить пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік. Загальна сума допомоги складе 18 млрд євро. 

Раніше повідомлялося, що ЄС надасть Україні 1 млрд євро та генератори для відновлення енергосистеми.

Читайте також:

Теги: війна гроші Європейський союз українці Європа

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ЄС наголошують, що Росія порушила норми СОТ
Європейський Союз подав позов проти Росії на 290 млрд євро
27 грудня, 2021, 12:58
Серед країн-членів Євросоюзу ідею стратегічної автономії активно просуває Франція
Ігри в автономію. Європейський Союз не полишає спроб позбутись «опіки» Вашингтону ГЕОПОЛІТИКА
18 жовтня, 2021, 07:05
Обговорення угоди тривало чотири роки
Формула Brexit: про що домовились Великобританія та Європейський Союз
26 грудня, 2020, 14:59

Економіка

Євросоюз цього тижня оголосить про новий пакет допомоги Україні – Bloomberg
Євросоюз цього тижня оголосить про новий пакет допомоги Україні – Bloomberg
Шмигаль розповів, як тепер будуть працювати націоналізовані стратегічно важливі підприємства
Шмигаль розповів, як тепер будуть працювати націоналізовані стратегічно важливі підприємства
Місія МВФ щодо України відновить роботу: подробиці від голови Нацбанку
Місія МВФ щодо України відновить роботу: подробиці від голови Нацбанку
Премії членів наглядової Ради Приватбанку під час війни обурили мережу
Премії членів наглядової Ради Приватбанку під час війни обурили мережу
Куди підуть 90% податків та зборів у 2023 році – роз'яснення Шмигаля
Куди підуть 90% податків та зборів у 2023 році – роз'яснення Шмигаля
Суд забрав нафтобазу мелітопольського бізнесмена, який заправляв окупантів
Суд забрав нафтобазу мелітопольського бізнесмена, який заправляв окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Мер латвійського міста звинуватив Україну у нападі Росії: відповідь МЗС
148K
Переговори з Росією: Банкова зробила заяву
118K
Посол заявив про велику проблему для України з території Білорусі
91K
Переговори України з РФ: США і НАТО назвали важливу умову
50K
«Укртатнафта», «Мотор Січ», «АвтоКрАЗ» та інші підприємства переходять у власність держави
48K
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції, заборони

Новини

Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
Сьогодні, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
Вчора, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
Вчора, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
5 листопада, 07:16

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту