Яценюка можуть призначити першим віце-прем'єром - ЗМІ



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Мотивом призначення Яценюка називають необхідність провести складні переговори з МВФ

Кандидатуру Яценюка, за даними джерел, лобіюють глава МВС Арсен Аваков, а також олігарх Віктор Пінчук

Колишнього главу українського уряду Арсенія Яценюка зараз розглядають на посаду першого віце-прем'єра в Кабінет міністрів Олексія Гончарука.

Про це 2 жовтня повідомляє «Страна» з посиланням на джерела в Кабміні.

Мотивом призначення Яценюка називають необхідність провести складні переговори з МВФ про відновлення співпраці і відкриття нової кредитної програми Фонду. Експрем'єр, який володіє значними зв'язками на Заході, на думку лобістів його кандидатури, може ці переговори успішно фіналізувати.

За даними джерел, кандидатуру Яценюка лобіює його однопартієць по «Народному фронту» глава МВС Арсен Аваков, а також олігарх Віктор Пінчук, якому приписують вплив на значну частину Кабміну, зокрема міністра економіки Тимофія Милованова.

На думку джерел, ймовірність призначення Яценюка на даний момент «трохи вище 50 відсотків». Проти його призначення працює вкрай високий антирейтинг експрем'єра і численні корупційні скандали, в яких він був замішаний. А також його і Пінчука зв'язки з демократичним крилом в американському істеблішменті, що може погіршити відносини з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Як відомо, Яценюк очолював уряд в 2014-16 роках. Крім того, він є лідером партії «Народний фронт», яка не брала участі у виборах 2019 року в Раду. Ймовірною причиною цього є низькі рейтинги політсили, так і самого Яценюка.