Данилюк назвав причиною своєї відставки ситуацію з Приватбанком



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Екссекретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк

На думку Данилюка, скасування націоналізації Приватбанку – «це дуже небезпечне рішення, яке посилає сигнал, що олігархи тримають владу»

Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк розповів, що однією з головних причин його відставки є спроба запобігти «неправильним рішенням в процесі Приватбанку».

«В мене є принципова позиція. Я вважаю, що на цей момент я не можу далі виконувати свої функції», - сказав Данилюк в коментарі «ВВС Україна.

За його словами, одна з головних проблем, яка стала причиною його відставки, - це ситуація з можливим скасуванням націоналізації Приватбанку.

«Це одна з проблем. Сподіваюсь, що моє рішення буде сприяти тому, що ми уникнемо неправильних рішень в процесі Приватбанку. Думаю, що це було почуто як всередині України, так і зовні», - пояснив Данилюк.

На уточнення, які саме можуть бути неправильні рішення щодо Приватбанку, Данилюк уточнив, що це скасування націоналізації.

«Це дуже небезпечне рішення, яке посилає сигнал, що олігархи тримають владу, вони впливають на державні інституції. Це також буде червоне світло для нашої взаємодії з МВФ», - вважає Данилюк.

Він також проти компромісів у цьому питанні з колишніми власниками, про можливість яких нещодавно заявляв Ігор Коломойський.

«Я не розумію, про який компроміс може йтися. Якщо вони включають в себе виплату певної компенсації, тоді це називається не компроміс, а здача інтересів», - вважає екссекретар РНБО.

На уточнення, чи відміна приватизації автоматично зупинить співпрацю з МВФ, пан Данилюк заявив: «З моєї точки зору, так, однозначно».

За його словами, якщо влада проігнорує його застереження, «то українцям треба хвилюватись».

Напередодні Данилюк заявив, що не бажав брати участь у «підкилимних іграх деяких персонажів».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Як відомо, 27 вересня в Офісі президента повідомили, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк написав заяву про відставку перед початком візиту президента до США. В ОП зазначили, що Зеленський розгляне заяву Данилюка після повернення до Києва.

Сам Данилюк у соцмережі іронічно відреагував на чутки щодо його звільнення.

Тим часом ЗМІ повідомили, що Зеленський власноруч викреслив прізвище Данилюка зі списку офіційної делегації для візиту в США. На думку джерела, для Данилюка це стало останньою краплею у рішенні написати заяву про звільнення.

До слова, із джерел в оточенні РНБО стало відомо, що Данилюк написав заяву через конфлікт із очільником Офісу президента Андрієм Богданом. Цей конфлікт тривав кілька місяців. Данилюк нібито не міг змиритися з методами управління «в стилі Богдана».