Курс біткоїна наблизився до історичного максимуму

Ціна біткоїна перевищила позначку в $64 тис. за монету

Курс біткоїна перевищив позначку в $64 тисячі і наблизився до рекордного значення, встановленого в квітні минулого року. Про це свідчать дані CoinDesk.

Станом на 20 жовтня курс біткоїна перевищив позначку в $64 тис. за монету і знаходиться в кроці від власного історичного рекорду в $64 888 за монету.

Минулий рекорд був встановлений в квітні цього року. Після падіння в травні цього року на тлі дій китайської влади і відмови Tesla продавати авто за біткоїн курс криптовалюти пережив найзначніше падіння.

Станом на 20 жовтня курс криптовалюти досягав позначки в $64 342 за монету.

Графіка: coindesk.com

Нагадаємо, Україна посіла перше місце в рейтингу країн, з найбільшою кількістю власників криптовалюти.