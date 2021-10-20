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    Курс біткоїна наблизився до історичного максимуму

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    Станом на 20 жовтня курс криптовалюти досягав $64 342 - Курс біткоїна наблизився до історичного максимуму
    Станом на 20 жовтня курс криптовалюти досягав $64 342
    фото з відкритих джерел

    Ціна біткоїна перевищила позначку в $64 тис. за монету

    Курс біткоїна перевищив позначку в $64 тисячі і наблизився до рекордного значення, встановленого в квітні минулого року. Про це свідчать дані CoinDesk.

    Станом на 20 жовтня курс біткоїна перевищив позначку в $64 тис. за монету і знаходиться в кроці від власного історичного рекорду в $64 888 за монету.

    Минулий рекорд був встановлений в квітні цього року. Після падіння в травні цього року на тлі дій китайської влади і відмови Tesla продавати авто за біткоїн курс криптовалюти пережив найзначніше падіння.

    Станом на 20 жовтня курс криптовалюти досягав позначки в $64 342 за монету.

    Графіка: coindesk.com
    Графіка: coindesk.com

    Нагадаємо, Україна посіла перше місце в рейтингу країн, з найбільшою кількістю власників криптовалюти.

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    Теги: валютні операції гроші рекорд Біткоїн криптовалюта
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    Курс біткоїна наблизився до історичного максимуму