Курс біткоїна наблизився до історичного максимуму
Ціна біткоїна перевищила позначку в $64 тис. за монету
Курс біткоїна перевищив позначку в $64 тисячі і наблизився до рекордного значення, встановленого в квітні минулого року. Про це свідчать дані CoinDesk.
Станом на 20 жовтня курс біткоїна перевищив позначку в $64 тис. за монету і знаходиться в кроці від власного історичного рекорду в $64 888 за монету.
Минулий рекорд був встановлений в квітні цього року. Після падіння в травні цього року на тлі дій китайської влади і відмови Tesla продавати авто за біткоїн курс криптовалюти пережив найзначніше падіння.
Станом на 20 жовтня курс криптовалюти досягав позначки в $64 342 за монету.
Нагадаємо, Україна посіла перше місце в рейтингу країн, з найбільшою кількістю власників криптовалюти.