В Україні випустять банківські картки для криптовалютних розрахунків
Підключити Ethereum, біткоїн чи інші віртуальні активи власники Weld Money зможуть на власний розсуд
До карток Visa або Mastercard за замовчуванням будуть під'єднані криптовалютні гаманці
В Україні незабаром випустять картки Weld Money, власники яких зможуть швидко і зручно здійснювати криптовалютні розрахунки. Про це повідомляє «Mind UA» з посиланням на фахівця із боротьби з фінансовим шахрайством, партнера міжнародної аудиторської компанії Crowe та одного із розробників стартапу Weld Money Артема Ковбеля.
Один із секретів Weld Money полягає у тому, що до карток Visa або Mastercard за замовчуванням будуть під'єднані криптовалютні гаманці USDT або USDC.
А ось підключити Ethereum, біткоїн чи інші віртуальні активи власники Weld Money зможуть на власний розсуд.
Серед анонсованих «плюсів» карт Weld Money – підтримка такими популярними платіжними сервісами як Google Pay та Apple Pay, тобто можливість здійснювати розрахунки смартфоном чи іншим пристосованим для цього гаджетом.
Стартап Weld Money заявив про своє створення і амбіції минулого літа, а цього вересня розробниками заплановано запустити публічний продаж токенів.
Зараз розробники українського стартапу працюють над розробкою мобільного додатку для Weld Money.
Нагадаємо, 8 вересня Верховна Рада легалізувала використання віртуальних активів у країні, прийнявши у другому читанні законопроєкт №3637. За законопроєкт, який вже назвали революційним, проголосували 276 народних депутатів. Парламент упорядкував регуляцію ринку віртуальних активів і його учасників. Законопроєкт регулює правовий статус таких активів і цивільно-правові взаємини між фізичними і юридичними особами при використанні цифрових активів.
Як повідомлялося, американський мільярдер та інвестор Леон Куперман зізнався, що дотепер не розуміє біткоїн, попри те, що криптовалюта зросла більш ніж на 7600% за останні п’ять років. Куперман закликав тих, хто, як і він, погано розбирається в питанні, проявляти обережність при інвестиціях в криптовалюту.