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    В Україні випустять банківські картки для криптовалютних розрахунків

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    Підключити Ethereum, біткоїн чи інші віртуальні активи власники Weld Money зможуть на власний розсуд - В Україні випустять банківські картки для криптовалютних розрахунків

    Підключити Ethereum, біткоїн чи інші віртуальні активи власники Weld Money зможуть на власний розсуд

    Фото з відкритих джерел

    До карток Visa або Mastercard за замовчуванням будуть під'єднані криптовалютні гаманці

    В Україні незабаром випустять картки Weld Money, власники яких зможуть швидко і зручно здійснювати криптовалютні розрахунки. Про це повідомляє «Mind UA» з посиланням на фахівця із боротьби з фінансовим шахрайством, партнера міжнародної аудиторської компанії Crowe та одного із розробників стартапу Weld Money Артема Ковбеля.

    Один із секретів Weld Money полягає у тому, що до карток Visa або Mastercard за замовчуванням будуть під'єднані криптовалютні гаманці USDT або USDC.

    А ось підключити Ethereum, біткоїн чи інші віртуальні активи власники Weld Money зможуть на власний розсуд.

    Серед анонсованих «плюсів» карт Weld Money – підтримка такими популярними платіжними сервісами як Google Pay та Apple Pay, тобто можливість здійснювати розрахунки смартфоном чи іншим пристосованим для цього гаджетом.

    Стартап Weld Money заявив про своє створення і амбіції минулого літа, а цього вересня розробниками заплановано запустити публічний продаж токенів.

    Зараз розробники українського стартапу працюють над розробкою мобільного додатку для Weld Money.

    Нагадаємо, 8 вересня Верховна Рада легалізувала використання віртуальних активів у країні, прийнявши у другому читанні законопроєкт №3637. За законопроєкт, який вже назвали революційним, проголосували 276 народних депутатів. Парламент упорядкував регуляцію ринку віртуальних активів і його учасників. Законопроєкт регулює правовий статус таких активів і цивільно-правові взаємини між фізичними і юридичними особами при використанні цифрових активів.

    Як повідомлялося, американський мільярдер та інвестор Леон Куперман зізнався, що дотепер не розуміє біткоїн, попри те, що криптовалюта зросла більш ніж на 7600% за останні п’ять років. Куперман закликав тих, хто, як і він, погано розбирається в питанні, проявляти обережність при інвестиціях в криптовалюту.

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    Теги: Верховна Рада Google Біткоїн криптовалюта MasterCard Visa
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    В Україні випустять банківські картки для криптовалютних розрахунків