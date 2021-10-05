США об’єднаються з 30 країнами для боротьби з інтернет-здирництвом та криптовалютою

Останнім часом у США почастішали хакерські атаки на компанії з метою здирництва. Кіберзлочинці, як правило, вимагають від компаній викуп у криптовалюті

Країна планує суттєво посилити контроль за операціями з використанням криптовалют

У жовтні Сполучені Штати Америки організовують міжнародну онлайн-зустріч, присвячену протидії кіберзлочинності, а також незаконним угодам з криптовалютою. Про це повідомляє Reuters.

«Ми зберемо разом 30 країн, щоб активізувати співробітництво в боротьбі з кіберзлочинністю, поліпшити взаємодію правоохоронних органів і припинити незаконне використання криптовалюти», – йдеться в заяві президента Джо Байдена, опублікованій на сайті Білого дому. Нове неформальне об'єднання США назвали «Ініціативою по боротьбі зі здирниками».

За словами одного з чиновників адміністрації Байдена, головною метою зустрічі буде вирішення проблеми «неправомірного використання віртуальної валюти для отримання викупу». США мають намір «розслідувати та переслідувати злочинців-здирників.

Адміністрація Байдена занепокоїлася питанням кібербезпеки після серії хакерських атак на великі компанії, які погрожували дестабілізувати поставки енергії та продовольства в США. Виробник м'яса JBS заплатив здирникам $11 млн, щоб повернути контроль над своєю системою. Найбільший у США оператор паливних трубопроводів Colonial Pipeline перевів хакерському угрупованню майже $5 млн за відновлення доступу. Обидві компанії заплатили викуп у біткоїнах.

Голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл 30 вересня повідомив, що США не планують забороняти криптовалюти, але вважають за необхідне посилити контроль за стейблкоїнами (криптовалюта, прив'язана до реальних активів – грошей або цінних паперів).

При цьому США неухильно посилюють заходи регулювання щодо криптовалют. Голова Комісії з цінних паперів і бірж Гері Генслер займає жорстку позицію з цього питання. У липні він назвав цю галузь «Диким Заходом фінансової системи» США, яка «відчайдушно потребує правил». Також міністр фінансів країни Джанет Йеллен повідомила, що Податкове управління (IRS) незабаром оголосить правила оподаткування операцій з криптовалютою.

Нагадаємо, раніше американський мільярдер дав пораду охочим інвестувати у біткоїн.

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